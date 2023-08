Disney a restauré Cendrillon, l’un de ses films joyaux, en 4K. Une remasterisation qui permet au long métrage de retrouver ses couleurs d’origine, fausses depuis tant d’années.

Dans l’héritage de Disney, Cendrillon tient une place toute particulière. Sorti en 1950, il fait partie des « classiques » du studio, au même titre que Blanche-Neige et les Sept Nains, Pinocchio ou encore Bambi. Mais, savez-vous que le long-métrage Cendrillon que vous avez visionné des dizaines de fois n’avait pas les bonnes couleurs ? L’anecdote est révélée par Eric Goldberg, animateur et directeur au sein de Walt Disney Studios, dans les colonnes de Polygon le 25 août 2023.

Cendrillon a bénéficié d’une restauration totale en 4K et en HDR, désormais disponible sur la plateforme Disney+. « Ce processus de plusieurs années a impliqué de scanner les pellicules originales et d’actualiser la vraie palette de couleurs, ainsi que les détails, la profondeur et la richesse désirés par les créateurs », précise Disney Animation dans un tweet publié le 25 août. En termes de rendu, cela change radicalement.

Cendrillon restauré en 4K, avant/après. // Source : Disney

Pendant des années, les couleurs de Cendrillon n’étaient pas bonnes

« Pendant des années, les couleurs de Cendrillon n’étaient pas bonnes. Ses cheveux sont blonds poudreux, et sa robe est argentée. Et, au fur et à mesure, on a vu ses cheveux devenir couleur Cheez Whiz [du fromage orange]. On a vu sa robe devenir bleu clair », déplore Eric Goldberg, qui a tenu à redonner à Cendrillon son lustre d’antan, à partir de l’intention initiale des créateurs.

Certains vont se demander comment les couleurs d’un film d’animation peuvent évoluer si fortement avec le temps. Kevin Schaeffer, directeur de la restauration de Walt Disney Studios, n’a aucune explication claire à fournir. Mais, il a une petite idée sur la question : Cendrillon a connu d’autres restaurations par le passé et, à force de toujours être réinterprété, parfois à partir de copies plus récentes, ses couleurs ont été modifiées, voire dénaturées. Dans le cas de cette nouvelle version de Cendrillon, Disney a pu remettre la main sur la copie originale des années 50, soit la plus exacte possible en matière de rendu.

Kevin Schaeffer prend l’exemple du t-shirt porté par la souris Gus. Dans les souvenirs de tout le monde, il est jaune moutarde. « En fait, il est vert. Nous l’avons remis vert. À nos yeux, il était important de retrouver ce que voulait Mary Blair [directrice artistique de Cendrillon] », révèle-t-il. Cette version 4K peut donc être vue comme un correctif.

Outre le retour des vraies couleurs, cette remise au goût du jour du chef-d’œuvre peut s’appuyer sur les dernières technologies pour révéler certains éléments autrefois masqués (ce qui est particulièrement vrai pour les scènes sombres, avec des éclairages plus précis). Tout ce travail est à retrouver sur Disney+, et d’autres « classiques » devraient suivre à l’avenir.

