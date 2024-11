Lecture Zen Résumer l'article

Voici les k-dramas à regarder en novembre sur Netflix, avec notamment Mr Plankton, une série écrite par la scénariste de It’s Okay Not To Be Okay.

Dans cette période automnale, celles et ceux qui aiment l’horreur peuvent piocher parmi les k-dramas horrifiques. Mais le mois de novembre est aussi riche en nouveautés qui, elles, ne font pas peur. Au programme, de la romance et du thriller.

Mr Plankton

Il semblerait qu’avec Mr Plankton, on tienne l’un des k-dramas « positive vibes » de l’année. Mais c’est d’abord l’histoire de deux destins touchés par le malheur. Hae-jo, d’un côté, Jae-mi, de l’autre : lui et elle vivent en permanence l’adage « tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal, et au pire moment ». Ils sont aussi deux exs, qui vont se retrouver par hasard justement au pire moment de leur vie. « Quand une fille malheureuse comme toi et un homme malchanceux comme moi sont ensemble, toute la malchance de l’univers se concentre pour nous frapper » déclare Hae-jo dans le trailer. Mr Plankton est écrit par Jo Yong, la scénariste It’s Okay Not To Be Okay, on lui fait donc confiance pour transformer ce conte sombre en fable de résilience — avec des traits d’humour cinglants.

Diffusion : 8 novembre

8 novembre Nombre d’épisodes : 8

The Trunk (Pour seul bagage)

On part maintenant sur un k-drama empreint de mystère. The Trunk (Pour seul bagage en français). Le scénario est un peu vague, mais on sait que la série raconte l’étrange histoire d’une agence de « mariage à durée déterminée », des mariages temporaires, donc, avec le conjoint idéal. Il est aussi question d’une malle/bagage (trunk) qui contient de sombres secrets sur cette agence.

Diffusion : 29 novembre

29 novembre Nombre d’épisodes : 8

Les Vertus de la Vente

Les Vertus de la Vente est l’un des dramas les plus improbables de l’année puisque, rappelons-le, ses quatre héroïnes sont des avant-gardistes de la vente de sextoys à domicile. Un business juteux, mais peu compatible avec les mœurs coréennes des années 1990. Le drama se termine fin novembre.

Diffusion : le samedi et le dimanche

le samedi et le dimanche Nombre d’épisodes : 12

12 Date du dernier épisode : 17 novembre

When the Phone Rings

C’est un thriller politique sur fond de romance. Dans When the Phone Rings, Baek Sa Eon est le plus jeune porte-parole présidentiel de l’histoire de la Corée. Mais il est aussi pris dans un mariage arrangé, avec Hong Hui Ju, traductrice en langue des signes — cette dernière souffre de mutisme depuis un violent accident survenu dans son enfance. Après trois ans de mariage, Hong Hui est kidnappée, ce qui bouleverse leur relation à jamais. (Il faut bien l’admettre, ce pitch est assez appétant !)

Diffusion : le samedi et le dimanche

le samedi et le dimanche Nombre d’épisodes : 12

12 Date du premier épisode : 15 novembre

Source : When The Phone Rings / MBC

