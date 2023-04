The Hollywood Reporter a appris que Lionsgate Television prévoit une série TV adaptée de Twilight. Il n’y a pas encore de diffuseur. Voici ce que l’on sait pour l’instant.

Les adaptations à succès des années 2000 vont-elles décidément toutes être rebootées ? Après l’annonce d’une série HBO dédiée à Harry Potter, c’est au tour de Twilight de connaître un sort similaire. Le média américain The Hollywood Reporter a appris en exclusivité, ce mercredi 19 avril, que Lionsgate Television a lancé le développement d’une série Twilight.

Cette série TV serait de nouveau adaptée des ouvrages de Stephanie Meyer. Le développement n’est qu’à ses débuts, ce qui signifie que la forme exacte du reboot n’est pas encore pleinement établie.

Une série TV adaptée de Twilight

La série TV n’a pas encore de chaîne, ni de plateforme SVOD. C’est le studio lui-même, Lionsgate, qui détient les droits, après les avoir rachetés à Paramount Pictures après la fin de la saga cinématographique. Et selon les sources de The Hollywood Reporter, Lionsgate prévoit de « diriger le développement du projet » avant de vendre le projet à un quelconque diffuseur.

Une nouvelle histoire d’amour avec un vampire à prévoir // Source : Paramount

L’autrice de la saga littéraire, Stephanie Meyer, serait pleinement impliquée dans ce nouveau projet. Côté showrunning, c’est Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead : World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently, Dirty John, The Get Down) qui serait pressentie pour écrire le scénario de cette série Twilight.

Bien que ce soit une série TV, The Hollywood Reporter n’a toutefois pas totalement réussi à savoir s’il s’agissait entièrement d’un remake, ou bien d’une forme de spin-off qui redémarrerait la franchise d’une autre façon. Cela sera dans tous les cas une forme de reboot, car il est peu probable qu’il s’agisse d’une continuation des films, et encore moins que le cast originel (Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner) veuille rempiler.

La saga Twilight avait connu cinq films au cinéma, entre 2008 et 2012. Bien que le succès critique soit plus que mitigé, ce fut un carton plein au box office avec une recette mondiale de 3,3 milliards de dollars — pour un budget total de 400 millions. Et on peut raisonnablement considérer que Twilight a marqué toute une génération en tant que phénomène pop culturel autour des vampires.

Cette information est dans la continuité des projets de Lionsgate, qui a dernièrement annoncé relancer Spartacus avec une série sous forme de préquel. L’ère est au reboot des franchises, car Amazon Studios planche de son côté pour relancer Stargate (ou même Robocop et La revanche d’une blonde) avec de nouveaux films, de nouvelles séries.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !