C’est la fin du drama coréen romantique Love Next Door, sur Netflix. Pour panser la plaie, nous vous proposons d’autres k-dramas à regarder sur la plateforme de streaming.

Voilà, c’est la fin de Love Next Door. Le drama coréen, à diffusion hebdomadaire, où des amis d’enfance se retrouvent à l’âge adulte, s’est achevé ce dimanche 6 octobre 2024, avec son seizième épisode. Au sortir de cette comédie romantique, teintée des sujets de la santé mentale et des rapports familiaux, que regarder ? Voici donc d’autres dramas à se mettre sous la dent, pour se consoler.

Doctor Slump (Aux grands maux…)

Là encore, une histoire d’amour entre deux personnes qui se sont connues quand elles étaient beaucoup plus jeunes, et qui se retrouvent à l’âge adulte. Le contexte, en revanche, est ici médical, puisqu’ils sont tous deux médecins. Mais chacun et chacune va être confronté à un basculement dramatique dans leur vie professionnelle. Sans doute que la rivalité pourrait alors faire place à d’autres sentiments bien enfouis ? Doctor Slump (Aux grands maux…) est l’un des meilleurs k-dramas de l’année 2024, beau dans l’amour, profond dans le traitement de la dépression.

Because this is my first life

Si vous voulez retrouver Jung So-min dans l’un de ses meilleurs k-dramas, on ne peut pas faire l’impasse sur Because this is my first life, considéré comme une référence depuis sa diffusion en 2017. Les deux personnages, dans la trentaine, se retrouvent plus ou moins en colocation par la force des choses, par impératif financier. Se pose alors la question… d’un mariage. On ne vous en dit pas plus. L’atmosphère est essentiellement humoristique, mais repose aussi sur des thématiques profondes.

It’s Okay Not To Be Okay

Et si vous tentiez une histoire d’amour plus originale ? It’s Okay Not To Be Okay raconte la relation entre un infirmier d’hôpital psychiatrique et une autrice de contes (…lugubres) pour enfants. Le récit prend lui-même la forme d’une sorte de conte, tantôt sombre, tantôt drôle. L’atmosphère, comme la narration, de ce k-drama sont absolument hors-du-commun. L’ensemble des personnages, bien au-delà du duo initial, se voit conférer une écriture passionnante et profonde. L’amour, l’amitié et la guérison sont au programme. Ajoutons que la bande-son est absolument merveilleuse : vous l’écouterez encore longtemps après le visionnage !

