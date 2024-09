Lecture Zen Résumer l'article

Certains k-dramas de la rentrée sont encore en cours de diffusion sur Netflix, dont le très attendu Love Next Door avec Jung So-min.

La rentrée fut si chargée que vous n’avez pas eu le temps de regarder le catalogue des nouveaux k-dramas sur Netflix ? Voici les trois séries coréennes qu’il faut rattraper.

Love Next Door

Les fans de This is my first life (2017) auront le plaisir de retrouver un visage familier : Jung So-min (aussi vue dans Love Reset, Alchemy of Souls). Dans Love Next Door, elle interprète une femme accomplie sur le plan professionnel. Mais, à l’étranger, quand elle essuie un échec, elle doit retourner en Corée. Au pays, elle renoue avec un « ami » d’enfance, qui tient un prestigieux cabinet d’architecte. Comment cette relation de longue date va-t-elle évoluer à l’âge adulte ?

Vous le découvrirez au fil de ces 16 épisodes plein de charme — typiques des k-dramas romcoms, et un peu façon Doctor Slump. Bien qu’il y ait beaucoup d’humour, Love Next Door parle aussi très bien de dépression et d’injonctions sociales (intrafamiliales, professionnelles…). Déjà 12 épisodes diffusés. Et c’est une production Studio Dragon.

Diffusion : 2 épisodes par semaine, le samedi et le dimanche

2 épisodes par semaine, le samedi et le dimanche Nombre d’épisodes : 16

16 Date du dernier épisode : 6 octobre 2024

Romance in the House

Byeon Mu Jin est père de famille. Mais quand sa boîte fait faillite, il décide de tout quitter et de laisser sa femme et ses deux enfants derrière lui. Le drama se passe 11 ans plus tard : lors d’une tragédie — un incendie dans un immeuble –, Mu Jin réapparaît soudainement dans la vie de sa famille. Des retrouvailles d’autant plus complexes que Mu Jin… est le nouveau propriétaire des lieux.

Vous l’avez compris, Romance in the House est un drama sur la famille, la communication, les sentiments. L’amour est aussi au programme, bien entendu, comme le suggère le titre. Le drama a récemment terminé sa diffusion, la série est donc complète.

Diffusion : terminée

terminée Nombre d’épisodes : 12

Poong, the Joseon Psychiatrist

Yoo Se-yeop est un médecin acuponcteur réputé en Corée. Mais un événement terrible met fin à cette dynamique, à tel point qu’il se retrouve prêt à en finir avec la vie. Il parvient finalement à surpasser cette période, sans être totalement guéri de son traumatisme. Il part alors s’installer dans un petit village reculé. Là-bas, il fait des rencontres qui changeront très probablement son rapport à la vie — et à son propre passé. Poong, the Joseon Psychiatrist avait été diffusé en 2022 en Corée.

Diffusion : terminée

terminée Nombre d’épisodes : 12

