The War Within, Midgnight et The Last Titan. Voici donc les trois prochaines extensions de World of Warcraft, regroupées dans un nouvel arc narratif : la saga de l’Âme-monde (Worlsoul saga). Le premier chapitre est attendu en 2024. Une annonce inédite, alors que WoW va célébrer ses 20 ans.

Il fallait sans doute quelque chose de gros pour célébrer les vingt ans de World of Warcraft, qui seront célébrés en 2024.

Blizzard était, d’une certaine façon, attendu au tournant pour sa nouvelle édition de la BlizzCon. Le studio a donc cherché à frapper fort. D’abord en rappelant Chris Metzen, historique parmi les historiques employés de Blizzard, alors qu’il avait tiré sa révérence en 2016. Son retour sur scène a été à la hauteur de l’image qu’il a laissée au sein de la communauté.

Chris Metzen sur scène à la BlizzCon 2023. // Source : Capture d’écran

Ensuite, en annonçant non pas une nouvelle extension (comme c’était l’habitude du studio depuis 2007 et la toute première, The Burning Crusade) mais trois ! Ces trois nouvelles extensions sont regroupées au sein d’une saga, appelée la saga de l’Âme-monde (Worldsoul saga). Jusqu’à présent, Blizzard n’avait jamais fait la promotion de ses extensions sous la forme d’arcs thématiques.

Cette grande saga, selon Chris Metzen, ne pouvait pas être contenue dans une seule extension. Le récit qui s’ouvre doit s’étaler sur plusieurs années, ce qui occupera les joueurs et les joueuses pendant un long moment. On ne sait pas exactement encore sur combien de temps tout cela sera proposé, mais le tout premier chapitre doit être ouvert dès l’année prochaine, en 2024.

Trois extensions pour la saga de l’Âme-monde

Les trois extensions sont donc les suivantes :

The War Within — lancement attendu à l’automne 2024

Midnight — date de sortie inconnue

The Last Titan — date de sortie inconnue

The War Within, 10e extension de WoW

Ce premier chapitre de la saga de l’Âme-monde sera accessoirement la dixième extension de World of Warcraft. Elle va succéder à Dragonflight, sortie en 2022. Dans cette partie, la communauté sera amenée à plonger dans le monde d’Azeroth, et à découvrir les cultures du monde souterrain, comme les Terrestres ou encore les Nérubiens.

Source : Capture d’écran

The War Within étant le projet le plus avancé, puisque c’est le premier chapitre qui est prévu, une bande-annonce est disponible. On y voit un échange entre Thrall, qui a vieilli, mais porte une armure rappelant celle qu’il a toujours portée, et Anduin Wrynn, fils de Varian, visiblement marqué par les épreuves de la vie — et de la guerre.

Concernant le contenu de l’extension en lui-même, il est question de trois nouvelles zones : Azj-Kahet, qui appartient à l’empire nérubien, loin sous la surface. À l’extérieur, l’île de Dorn. Enfin, la dernière est nommée Saint-Chute, qui semble également se trouver sous la terre.

Pour les spécificités propres à The War Within, Blizzard annonce l’arrivée des talents héroïques qui conféreront des habiletés exceptionnelles aux personnages. La mécanique du bataillon, pour se constituer une petite équipe, a aussi été esquissée. Il sera possible de jouer la race alliée Terrestre. Enfin, le vol dynamique est prévu pour les montures aériennes.

Selon Blizzard, le bataillon va être une opportunité pour les joueurs et les joueuses de mobiliser leurs alts (par opposition au main, qui est le personnage principal d’un compte). En faisant cela, il sera possible de leur faire partager le même degré de progression : la réputation, les hauts faits, les coffres, l’or, le renom et ainsi de suite. Cela facilitera grandement la vie de la communauté.

Ces bataillons pourront être constitués indépendamment de la faction (vous pourrez ajouter votre orc à votre équipe d’Alliance, par exemple). Autre évolution annoncée : les donjons pourront être arpentés en solo, mais aussi à cinq, ou alors à quatre, avec un dernier personnage contrôlé par une intelligence artificielle. Ces donjons, selon Blizzard, sont appelés Gouffres.

Le reste sera du WoW tout craché : de nouveaux raids pour les braves, à vaincre en guilde ou non, mais aussi des donjons inédits à explorer jusqu’à cinq. Il y aura de nombreuses quêtes pour raconter les évènements de The War Within. Dans la vidéo de présentation, Blizzard met également en avant Alleria Coursevent, la sœur d’une certaine… Sylvanas.

Midnight, 11e extension de World of Warcraft

Deuxième partie de la saga : Midnight (Minuit). Ici, l’extension sera plutôt centrée sur les Elfes. Il est question de ramener les joueurs et les joueuses à Quel’Thalas, mais aussi d’une invasion du Vide sur Azeroth, avec d’aspirer le Puits de soleil. Il s’agira d’une extension orientée sur l’affrontement entre les forces de la Lumière et celles des Ténèbres.

Source : Capture d’écran

The Last Titan, 12e extension

The Last Titan (Le Dernier Titan) sera le chapitre final de cette saga. Là encore, on sera emmené dans des lieux emblématiques bien connus de la communauté. Il est question d’aller faire un tour au Norfendre, et plus particulièrement à Ulduar — pour le retour des Titans en Azeroth. Quelles sont leurs intentions ? Quelle est la nature réelle d’Azeroth ? Et tant de questions.

Source : Capture d’écran

