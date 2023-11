En 2022, Blizzard annonçait un jeu de survie. Durant la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2023, l’entreprise n’a pas choisi d’en reparler.

C’est le grand absent de la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon. En janvier 2022, Blizzard, alors en pleine tourmente, officialisait un nouveau projet : un jeu de survie aux contours très mystérieux. À l’époque, les joueuses et les joueurs attendaient encore les lancements d’Overwatch 2 et de Diablo IV et on se demandait pourquoi l’entreprise levait le voile sur un tel titre sans fournir aucun détail concret.

On était alors nombreux à se dire que la BlizzCon 2023, démarrée le 3 novembre et la première en physique depuis 2019, constituerait l’événement idéal pour montrer ce jeu qui n’a même pas de nom. Mais non. Blizzard s’est concentré sur ses valeurs sûres : du contenu inédit pour Overwatch 2, un teaser pour la première extension de Diablo IV et un trio d’extensions pour World of Warcraft. Aucune trace de ce projet, même pas l’ombre d’un artwork ou d’une phrase rassurante pour rappeler qu’il existe. Un one more thing aurait même fait l’affaire, en concluant la cérémonie d’ouverture d’une bonne manière.

Un ancien visuel du nouveau jeu de survie de Blizzard. // Source : Blizzard

Blizzard joue encore la carte du mystère avec son jeu de survie

Ce projet a-t-il été révélé trop tôt par Blizzard ? Tout porte à le croire, puisque le timing initial était loin d’être idéal. L’entreprise venait d’apprendre son rachat par Microsoft, désormais acté, tandis qu’elle essayait toujours de redorer son blason après les histoires de harcèlement et agressions sexuelles ayant conduit à une plainte de l’État de Californie.

Blizzard a tendance à toujours se reposer sur ses marques fortes — Warcraft, Diablo et StarCraft (Overwatch dans une moindre mesure). Il lui faut néanmoins en lancer des nouvelles de temps à autre pour prouver à sa communauté que la créativité fait éternellement partie de son ADN. Overwatch est sa dernière licence 100 % inédite. Elle a été lancée en 2016, ce qui commence à dater.

Aujourd’hui, ce mystérieux projet ressemble pluss à une note d’intention, officialisée beaucoup trop tôt — comme tant d’autres avant (coucou The Elder Scrolls VI). Que sait-on à son sujet ? Qu’il prendra place dans un « nouvel univers », au sein duquel il faudra survivre. Blizzard a promis « un vaste royaume de possibilités, attendant d’être explorées », accessible sur PC et console. En l’absence de nouvelles, on est plutôt en train de se dire que cette description ne vaut pas grand-chose. Il faudra tôt ou tard que Blizzard communique à son sujet, ce flou étant tout sauf rassurant.

