Pendant la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2023, Blizzard a officialisé la première extension de Diablo IV. Baptisée Vessel of Hatred, elle sera disponible fin 2024.

Les fans de Diablo IV savent désormais à quoi s’attendre et, surtout, combien de temps il leur faudra attendre pour jouer à la première extension du hack’n’slash. À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2023, Blizzard a diffusé une bande-annonce teaser pour Vessel of Hatred, nom donné à la première campagne additionnelle de Diablo IV. Elle sera donc disponible dans environ un an, fin 2024.

Bien entendu, Blizzard n’a pas voulu donner trop de détails sur le contenu de Vessel of Hatred. Il est encore beaucoup trop tôt pour tout dire. Mais l’entreprise a quand même livré quelques pistes pour susciter l’engouement du public. Cette extension nous permettra de découvrir une nouvelle région (qu’on connaît déjà, en réalité) et d’incarner une classe 100 % inédite — jamais vue dans la saga. Soit deux raisons de (re)lancer Diablo IV le moment venu.

Mephisto, futur grand ennemi de Diablo IV

Les quelques images aperçues dans le teaser montrent une jungle luxuriante et un temple qui devraient rappeler quelques souvenirs à celles et ceux qui ont joué à Diablo II. On va effectivement retourner à Kurast, où on devra combattre Mephisto — l’un des démons primordiaux et rien de moins que le père de Lilith (l’antagoniste de l’histoire principale). Sachant que Diablo IV rappelle beaucoup Diablo II, personne ne s’en étonnera vraiment.

Concernant la classe, Blizzard n’a rien voulu dire de plus. Mais il est intéressant de constater que Vessel of Hatred n’ira pas piocher dans l’inventaire des classes déjà vues dans la licence (moine, féticheur, paladin, croisé…). Que nous réservent les développeurs ? Une rumeur, qui a vu juste sur Kurast, évoquait un mélange entre le druide et le barbare, capable d’utiliser des pouvoirs élémentaires pour parfaire son arsenal plus classique. L’entreprise a sûrement prévu une présentation complète de cette mystérieuse classe.

Diablo IV: Vessel of Hatred // Source : Blizzard

On rappelle que Diablo IV est un jeu-service alimenté constamment avec du contenu neuf. Si Vessel of Hatred ne sortira que dans quelques mois, du contenu saisonnier permettra de patienter. Nous sommes actuellement dans la saison du sang et, pour l’heure, le thème principal de la suivante, la troisième, n’a pas encore été dévoilé. Blizzard espère lancer une extension par an.

