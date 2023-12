Blizzard Entertainment a dévoilé le calendrier 2024 de World of Warcraft. L’année sera marquée par la sortie d’une nouvelle extension, premier chapitre d’une saga narrative.

World of Warcraft s’apprête à franchir le cap des 20 ans, et comme Blizzard Entertainment espère rempiler pour autant de temps, l’avenir s’annonce riche pour le MMORPG. Dans un communiqué publié le 19 décembre, l’entreprise américaine dévoile le calendrier complet du jeu pour 2024. L’année sera notamment marquée par l’arrivée d’une nouvelle extension.

Dévoilée durant la BlizzCon 2023, The War Within sera la dixième extension de World of Warcraft, qui succèdera à Dragonflight. Elle sera surtout le premier chapitre d’une saga en trois volets, formant un arc narratif inédit qui tiendra en haleine les joueuses et les joueurs pendant plusieurs années (la saga de l’Âme-monde). The War Within devrait être disponible courant de l’automne, après deux phases de test organisés avant l’été.

En 2024, World of Warcraft lance sa saga ambitieuse

Avant The War Within, Blizzard Entertainment en terminera avec Dragonflight, qui recevra encore trois grosses mises à jour (10.2.5, 10.2.6 et 10.2.7). Elles permettront de proposer une « conclusion de l’histoire liée à l’extension actuelle et poseront les bases de la prochaine extension », précise la firme. La quatrième saison, attendue au début du printemps, sera aussi l’occasion de repenser certains raids et donjons, entre autres activités extérieures. Blizzard Entertainment promet aussi « des récompenses complètement repensées », ce qui devrait en motiver plus d’un à rester jusqu’à The War Within.

À noter que certaines surprises sont conservées bien au chaud. Par exemple, la mise à jour 10.2.6 ne comporte aucune précision, sinon un symbole de pirate. Cela préfigure du contenu qui nous enverra sur des eaux troubles.

Selon la roadmap, The War Within offrira une nouvelle campagne, les nouveaux talents héroïques, quatre nouvelles zones (dont Azj-Kahet, l’île de Dorn ou encore Saint-Chute), huit nouveaux donjons, un nouveau raid et une nouvelle saison PvP. Elle sera très vite suive par une première mise à jour qui marquera le 20e anniversaire de World of Warcraft. Pour rappel, The War Within devrait nous présenter les cultures du monde souterrain, comme les Terrestres ou encore les Nérubiens. Elle est considérée comme une vision inédite du plus célèbre MMORPG.

Les férus de World of Warcraft Classic ne seront pas oubliés, avec l’ajout du mode autonome (encore plus hardcore que hardcore) et l’arrivée de l’extension Cataclysm Classic durant le premier semestre (on peut déjà s’inscrire pour participer à la bêta).

