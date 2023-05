Blizzard a donné des nouvelles du très attendu mode PvE d’Overwatch 2. Modérez vos espoirs, car des changements drastiques ont été annoncés.

C’est à croire que Blizzard cherche à tuer un à un ses gros jeux. À l’occasion d’un point d’étape sur Twitch le 16 mai, l’entreprise a évoqué les futurs contenus d’Overwatch 2, et le tant attendu mode PvE (Player versus Environment) a été copieusement modifié. Les promesses initiales faites par le studio viennent d’être barrées d’un trait de plume.

En résumé, le « mode histoire » très prometteur évoqué en 2019 sera remplacé par des petites missions de moindre envergure. Exit aussi la progression à long terme réjouissante, articulée autour d’arbres de compétences pour les charismatiques héros. Blizzard a tout revu à la baisse, et les fans partagent déjà leur déception. « Je viens de voir ça. Apparemment Overwatch 2, ce sera juste des missions lambdas. Genre pas de jeu solo entier. Plus d’arbre de talent. Juste du PvE comme on a eu depuis des années. J’ai honte mdr », note par exemple Adyboo, commentateur de la scène eSport Overwatch.

in loving memory of Overwatch 2's PVE pic.twitter.com/qWlZ5wPvhn — shock taylor (@TechneTaylor) May 16, 2023

La douche froide pour les fans d’Overwatch

Le « mode histoire » d’Overwatch 2 était attendu pour diverses raisons. Au-delà des promesses de Blizzard, il aurait permis d’affiner un peu plus l’incroyable univers du jeu. Les petites missions de remplacement épaissiront le tissu narratif, mais ce ne sera pas le cas de toutes, a fait savoir Jared Neuss, producteur.

Surtout, un PvE plus évolué était l’argument principal de Blizzard pour justifier l’arrivée d’Overwatch 2. Sans lui, cette suite prend moins de sens. « Vous voulez dire que la principale raison d’être d’Overwatch 2, à savoir une campagne solo plus approfondie, est annulée ? Activision Blizzard est une entreprise tellement pathétique », estime le journaliste UltimaShadowX. « Overwatch 2 n’a plus qu’aucune raison d’exister, c’est juste un patch glorifié », indique pour sa part Weekend Warrior, un passionné.

Overwatch 2. // Source : Blizzard Entertainment

Blizzard a quand même tenu à révéler les raisons qui ont poussé les développeurs à revoir leur copie. A priori, bâtir un mode PvE digne de ce nom aurait pris beaucoup trop de temps, et il est préférable pour Overwatch 2 de recevoir du contenu régulièrement. Jared Neuss note : « Le développement du mode PvE n’a pas eu les progrès espérés. Les équipes ont créé du contenu incroyable, avec des missions excitantes, des ennemis amusants à combattre et des talents de héros incroyablement ridicules. Mais, malheureusement, les efforts pour tout réunir dans une expérience ayant les standards de Blizzard sont colossaux et il n’y a pas de bout du tunnel. »

Les premières missions de lore seront intégrées dans la saison 6 d’Overwatch 2. Nous en sommes actuellement à la quatrième.

