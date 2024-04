Lecture Zen Résumer l'article

Successeur de HBO Max et futur remplaçant du Pass Warner, le service de streaming Max, dont le lancement en France est prévu « avant les Jeux olympiques », pourrait se faire avec myCANAL et Amazon Prime Video. Le groupe Warner Bros. Discovery miserait sur ces gros partenariats pour réussir son lancement.

Comment réussir le lancement d’un nouveau service de streaming en France ? Grâce à Canal+, évidemment.

Dans son offre Ciné Séries, le géant français intègre aujourd’hui Netflix, Disney+, Paramount+ et Apple TV+. Une offre unique à échelle mondiale, qui fait des jaloux à l’étranger (les « bundle » commencent à peine à faire leur apparition aux États-Unis). Canal+ est devenu un géant du streaming grâce à son offre myCANAL qui réunit ses propres contenus et ceux des autres, et il ne compte pas s’arrêter là.

La prochaine cible du groupe Canal pourrait être Max, le service de streaming du groupe Warner Bros. Discovery (HBO, CW, DC Comics, Cartoon Network, Eurosport, CNN). Grâce à ce partenariat, la future série Harry Potter pourrait être proposée directement dans myCANAL.

Selon Anaël, un spécialiste de l’actualité du groupe Canal, un accord entre Warner Bros et Canal serait conclu. // Source : X

Max, un lancement avec Canal et Amazon ?

Lancé en 2020 sous l’identité HBO Max, le service de streaming du groupe Warner Bros. Discovery a revu sa stratégie ces dernières années.

Après avoir tout misé sur des contenus haut de gamme, dignes de la marque HBO, le groupe Warner a décidé d’en faire un service plus populaire, pour élargir son public. Un de ses paris est d’intégrer Max aux agrégateurs, comme Prime Video ou Apple TV, qui permettent de s’abonner aux contenus des autres grâce à un système de « Channels ». L’objectif est d’en faire un incontournable du streaming, avec du contenu pour tous les publics.

Le logo de Max. // Source : MAX / Warner Bros. Discovery

En France, le groupe Warner Bros. Discovery mise, pour l’instant, sur Amazon. Le « Pass Warner », une solution provisoire en attendant Max, est une option à 9,99 euros qui permet d’accéder aux contenus de Max depuis Prime Video. À terme, il sera sans doute remplacé par le service de streaming original.

Warner Bros. Discovery l’a promis : Max sera disponible en France « avant les Jeux olympiques » (un événement capital pour le détenteur d’Eurosport). D’ici là, le service arrivera dans d’autres pays d’Europe le 21 mai.

House of the Dragon, une série exclusive à Max. // Source : HBO

Selon le très bien informé Anaël, connu sur Twitter comme un des plus grands spécialistes de l’actualité de Canal+, un accord aurait été trouvé entre Warner Bros. Discovery et Canal+. L’idée serait d’intégrer les contenus de Max à myCANAL, pour que les abonnés Canal+ puissent regarder House of the dragon directement depuis l’application française. Au vu de l’historique du groupe Canal, on peut imaginer que certaines offres intègreront gratuitement Max, comme c’est le cas avec Netflix ou Disney+. Dans tous les cas, si l’accord s’avère réel, Canal+ devrait proposer de s’abonner à Max depuis son espace client.

L’accord avec Warner Bros. Discovery serait une bonne nouvelle pour les abonnés Canal+, alors que le groupe avait résilié son accord avec Canal au moment du lancement du Pass Warner. Il pourrait faire revenir quelques chaînes disparues de myCANAL, comme CNN ou Cartoon Network.

Autre partenariat possible : Amazon. Max est désormais référencé comme une chaîne « pas disponible dans votre région » sur Prime Video, ce qui laisse supposer qu’elle pourrait l’être quand le service sera disponible, sans doute sous la forme d’une option payante remplaçante du Pass Warner. La logique voudrait que l’application Apple TV commercialise aussi Max, puisque c’est le cas dans les autres pays.

Max dans Prime Video France. // Source : Capture Numerama

Puisque Max n’a pas encore de date de sortie en France, on peut imaginer que rien n’arrivera avant le mois de juin (le reste de l’Europe l’aura le 21 mai). La saison 2 de House of the dragon, dont le lancement est prévu le 16 juin, est un bon indicateur. Max a grand intérêt à être disponible en France avant, pour ne pas favoriser le Pass Warner ou le piratage.

Le groupe Warner Bros. Discovery doit maintenant convaincre les opérateurs Internet d’intégrer son service à leurs box, en plus de préparer le lancement de ses propres formules indépendantes (il devrait y en avoir une avec pub, pour payer moins cher). Le lancement de Max est imminent, mais certaines conditions restent à définir.

