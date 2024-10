Lecture Zen Résumer l'article

À partir du 14 novembre, Canal+ ne distribuera plus les chaînes Eurosport dans ses bouquets. Le service de streaming Max, inclus dans certaines offres Canal, devrait logiquement prendre la relève.

Le 14 novembre 2024, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ne seront plus accessibles depuis l’interface myCANAL. C’est la fin d’un long partenariat entre les groupes Canal+ et Warner Bros. Discovery, qui ont toujours fait d’Eurosport une des vitrines de l’offre sportive française. Canal+ s’est longtemps appuyé sur Eurosport pour tester la diffusion de grandes compétitions en 4K HDR (comme les JO). Il intègre aussi les chaînes Eurosport dans certains bouquets partenaires, comme TV by Canal sur les Freebox.

Comment expliquer l’arrêt de la diffusion d’Eurosport ? Le plus probable est que le groupe Warner Bros. Discovery, avec son service de streaming Max, veuille changer sa manière de diffuser du sport. La logique voudrait qu’Eurosport change de forme, mais reste sur Canal.

Bientôt une option « Max sport » à 5 euros par mois ?

Si certains voient en l’arrêt de la diffusion d’Eurosport sur Canal les signes d’un divorce, tout laisse penser que Canal+ et Warner Bros. Discovery s’entendent bien, même s’ils ont traversé des périodes plus compliquées par le passé. La preuve : Max est intégré gratuitement à certaines offres Canal. Le service de streaming peut aussi être souscrit en option, avec l’intégration de ses programmes à myCANAL.

Dans toutes ses formules d’abonnement, y compris la moins chère avec des publicités, Max propose une option payante « Sport » à 5 euros par mois.

Offerte pendant les Jeux olympiques de Paris, l’option Sport permet d’accéder aux flux d’Eurosport en direct, de regarder n’importe quelle compétition sportive dans la langue de son choix ou de revoir des épreuves en replay. Cette option n’est actuellement pas proposée par myCANAL qui propose Max d’un côté (offres ciné/séries) et Eurosport de l’autre (offres sport).

Avec l’arrêt d’Eurosport dans les offres Canal, Warner Bros. Discovery récupère la diffusion de ses compétitions sportives. La logique voudrait que Canal propose rapidement l’option à 5 euros par mois dans ses offres qui donnent accès à Max, voire l’intègre gratuitement dans son bouquet Sport, pour continuer à recevoir Eurosport depuis myCANAL ou depuis l’application Max. À terme, Warner Bros. Discovery pourrait débrancher les chaînes linéaires Eurosport au profit de chaînes Max Sport, ce qui ne changerait rien pour le téléspectateur.

Dans un communiqué partagé à quelques médias comme Alloforfait, le groupe Warner Bros. Discovery explique que ses « discussions avec Canal + se poursuivent pour trouver un accord d’ici le 14 novembre ». Bref, la mort d’Eurosport dans les abonnements Canal semble grandement exagérée.

