Sans surprise, Mario Kart World est le plus gros carton du catalogue de la Nintendo Switch 2. Le jeu s’est vendu à 5,63 millions d’exemplaires, à mettre en parallèle des 5,82 millions de consoles écoulées. Ce qui donne un taux d’attachement de 96,74 %. C’est invraisemblable.

Nintendo a officiellement dévoilé les premiers chiffres de la Switch 2. Comme on pouvait s’y attendre, la console est un véritable carton : 5,82 millions d’exemplaires écoulés en quatre semaines (du 5 au 30 juin), « plus de 6 millions » au 1er août. Un jeu n’est pas en reste non plus : avec 5,63 millions d’unités vendues, Mario Kart World est — déjà — la meilleure vente de la Switch 2.

En sortant la calculatrice, vous allez obtenir une statistique assez inouïe concernant Mario Kart World : il observe un taux d’attachement de 96,74 %, signifiant que la quasi-totalité des propriétaires de la Switch 2 possèdent aussi le jeu de course. En réalité, ce sont davantage les 3,26 %, soit environ 18 000 personnes, qui sont étonnants : qui sont ces gens qui ont acheté la Switch 2 sans Mario Kart World ? Quels sont leurs réseaux ?

Mario baroudeur dans Mario Kart World. // Source : Numerama

Lancer la Switch 2 avec Mario Kart World était la meilleure idée possible

On pouvait regretter l’absence d’une grande aventure solo en 3D au lancement de la Switch 2 (comme un Mario ou un Zelda), oubliée depuis grâce à la sortie de l’excellent Donkey Kong Bananza. Mais toujours est-il que lancer la Switch 2 avec Mario Kart World était le meilleur pari commercial que pouvait faire Nintendo. Les chiffres lui donnent raison, et le nouvel opus de la saga suit les traces de Mario Kart 8 Deluxe (la meilleure vente de la Switch d’assez loin, avec 69 millions d’exemplaires).

Bien sûr, Mario Kart World est aidé par plusieurs facteurs :

La popularité immense de Mario Kart, le meilleur ami des soirées conviviales et, un peu, compétitives. D’ailleurs, aucun test complet du jeu n’a été publié à la sortie, ce qui prouve que la saga n’en a pas besoin pour rassurer et donner envie ;

Le line-up finalement assez pauvre en exclusivités de taille. En quelque sorte, toutes les routes menaient vers Mario Kart World (en attendant Donkey Kong Bananza) ;

Le bundle réunissant la console et le jeu, permettant de faire baisser la facture (tant pis pour la version physique) et de bénéficier d’une offre plus attractive. Attention, ce bundle finira par disparaître des rayons.

Malgré tout, les personnes intéressées par la Switch 2 avaient quand même le choix de prendre la console nue et de bouder Mario Kart World. Le public a répondu présent, en dépit des quelques zones d’ombre (la grille tarifaire très élevée, les quelques défauts dans le contenu). Seules 18 000 personnes ont acheté une Switch 2 sans Mario Kart World.

A priori, ce taux d’attachement de 96,74 % devrait baisser dans les mois à venir, à mesure qu’il y aura un écart de plus en plus grand entre le nombre de Switch 2 vendues et celui de Mario Kart World. À titre de comparaison, Mario Kart 8 Deluxe s’est écoulé à 68,86 millions d’exemplaires, pour 153,10 millions de Switch — soit un taux plus raisonnable de 55 %. En attendant, on peut déjà affirmer que Mario Kart World est bien parti pour être le plus grand succès du catalogue de la Switch 2.

