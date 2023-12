Le catalogue de la PS5 propose désormais une paire d’écouteurs baptisés Pulse Explore. Une vraie solution pour celles et ceux qui ne supportent pas les casques. D’autant que le rendu audio est de bonne facture.

En 2023, Sony a multiplié les accessoires PlayStation. Sa boutique en ligne est aujourd’hui gorgée de produits 100 % pensés pour la PS5. Une manette pro DualSense Edge, un périphérique d’accès à distance (PlayStation Portal), le PlayStation VR2, une manette pour les personnes en situation de handicap et, depuis décembre, une paire d’écouteurs, les Pulse Explore : la multinationale japonaise propose du choix, sachant qu’elle a aussi lancé la PS5 Slim.

Que viennent faire des écouteurs dans une gamme d’accessoires pour console ? Cette question mérite d’être posée si on se réfère aux habitudes que l’on constate depuis des années : pour jouer, les gamers préfèrent un casque et le marché est orienté ainsi. Mais certaines personnes pourraient préférer un format plus confortable. C’est le cas des écouteurs, qui n’écraseront jamais le sommet de votre crâne, même après plusieurs heures de jeu. Voilà pourquoi Sony propose les Pulse Explore, capables d’assurer une double connexion.

Un design moins passe-partout pour les écouteurs PS5

Si les Pulse Explore peuvent être utilisés avec votre smartphone pour écouter de la musique, on vous défie d’assumer leur design atypique dans la sphère publique. Logés dans un boîtier fermé par un tiroir coulissant, ces écouteurs se révèlent assez imposants. Chaque oreillette est prolongée par une grosse tige qui pointe vers l’avant. Elle permet de sortir plus facilement les Pulse Explore de leur compartiment, et d’intégrer des boutons pour gérer le volume quand on joue. Ils se révèlent malgré tout très confortables, avec un poids contenu (il y a quatre tailles d’embouts).

Les Pulse Explore épousent le design assez futuriste de la PlayStation 5, ainsi que les finitions associant le blanc et le noir (aucune version 100 % noire pour le moment). Au moins pourra-t-on reconnaître à Sony la cohérence dans la gamme : tous les produits semblent vraiment appartenir à une même famille. Tant pis si ce n’est pas toujours consensuel : les designers ont trouvé un ADN et ils s’y tiennent. Les plus observateurs remarqueront d’ailleurs que les Pulse Explore arborent le petit grip composé de plusieurs touches PlayStation empilées (comme les manches de la manette DualSense).

Le petit détail appréciable : le grip composé des touches PlayStation est là // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La double connexion est un atout

Quelle autonomie ? L’autonomie est donnée pour 5 heures en une seule session. Le boîtier peut en offrir deux supplémentaires. Ça peut être un peu court pour les personnes les plus aguerries.

Les Pulse Explore sont livrés avec une clef USB à brancher sur votre PS5 (ou votre PC, ou votre Switch) pour pouvoir profiter du protocole PlayStation Link (intégré nativement sur le PlayStation Portal). En parallèle, les écouteurs peuvent également se connecter en Bluetooth à votre smartphone ou votre tablette. Mieux, ils peuvent assurer la double liaison, ce qui veut dire que vous pourrez, par exemple, répondre à un appel téléphonique en pleine partie, sans avoir besoin de retirer les écouteurs.

La connexion avec la PlayStation 5 est parfaite, sachant que la console est capable de basculer automatiquement sur les haut-parleurs de votre téléviseur si vous n’utilisez pas les Pulse Explore (sans besoin de retirer la clef USB, qu’on branche à l’arrière et qu’on oublie). Les écouteurs sont bien évidemment compatibles avec la technologie Audio 3D, pour une immersion accrue dans les jeux vidéo (réglages disponibles dans les paramètres).

Précision importante à garder en tête : si les Pulse Explore peuvent se connecter à votre smartphone, ils sont incapables de gérer la lecture ou le volume. Les boutons ne fonctionnent qu’avec PlayStation Link, qui s’appuie sur la clé USB fournie. Elle est vendue séparément pour 25 €, si vous avez plusieurs appareils à connecter.

Le boîtier des écouteurs Sony Pulse Explore // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un son étonnant pour le format

Pour la partie acoustique, Sony fait confiance à des « drivers magnétiques planaires », censés proposer une distorsion minimale. On les a testés avec God of War Ragnarök, constatant avec étonnement à quel point les Pulse Explore parviennent à aller chercher très loin dans le détail. Cohérente et équilibrée, la scène sonore est reproduite avec une précision suffisante, le tout en gardant une belle réserve de puissance (on peut les pousser sans être noyé). Les basses sont un peu en retrait, une preuve que les ingénieurs ont d’abord cherché la clarté. Quant au rendu audio 3D, les Pulse Explore ne font pas de miracle : on perçoit quelques tentatives d’accentuer la profondeur, mais l’effet bulle peine à convaincre — logique pour ce format.

Cohérente et équilibrée, la scène sonore est reproduite avec une précision suffisante

Très franchement, les Pulse Explore n’ont pas grand-chose à envier au casque Pulse 3D, certes vendu deux fois moins cher et commercialisé depuis la sortie de la console en novembre 2020. On verra ce que donnera le casque Pulse Elite, lui aussi pourvu de drivers magnétiques planaires.

Les écouteurs Sony Pulse Explore ont un design atypique // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour une écoute musicale, les Pulse Explore ne s’en tirent pas trop mal, même si on sent que c’est plutôt une solution d’appoint. On sent le savoir-faire Sony au service de la polyvalence, mais les Pulse Explore remplaceront difficilement une paire d’écouteurs plus spécialisés. Ils font d’ailleurs l’impasse sur la réduction de bruit active, ce qui les prédestine à une utilisation à la maison, soit dans un environnement calme.

Le verdict 8/10 PlayStation Pulse Explore Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Des écouteurs pour ceux qui n’aiment pas les casques

Rendu audio étonnant

Simplicité d’utilisation On a moins aimé Design à assumer

Plus cher que les casques Sony

Zéro miracle sur le rendu audio 3D À qui les écouteurs PlayStation 5 s’adressent-ils ? C’est peut-être la question que vous vous posez et la réponse est assez simple : à celles et ceux qui ne supportent pas l’utilisation d’un casque, trop inconfortable selon la morphologie de son crâne. Les Pulse Explore, conçus par Sony, viennent donc répondre à un vrai besoin, toujours avec le design futuriste de la console lancée en novembre 2020. Les Pulse Explore sont réussis sur les critères qui comptent : le rendu sonore est étonnant pour le format, tandis que leur capacité à se connecter à deux appareils en même temps est intéressante. Ils pourront même servir d’écouteurs d’appoint pour profiter de la musique depuis son smartphone (en Bluetooth). La technologie PlayStation Link assure une liaison sans latence avec la PS5 et, bien sûr, les Pulse Explore sont compatibles avec le rendu audio 3D (qu’il faut s’imaginer). Seul le prix, plus élevé que ceux des casques, et l’autonomie, peuvent freiner.

