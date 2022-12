La cérémonie des The Game Awards, diffusée dans la nuit du 8 au 9 décembre, a permis de découvrir de belles annonces.

La cérémonie des The Game Awards n’est pas qu’une remise de prix : c’est surtout l’occasion de faire le point sur les jeux de demain. Des bandes-annonces, des révélations, des séquences de gameplay… Pendant de longues minutes, on en prend plein les yeux.

Quelles annonces avons-nous retenues de l’édition 2022 ? On fait le point.

Les grosses annonces des The Game Awards 2022

Hades II !!!

Celui-là, personne ne l’avait vu venir. Immense succès, Hades aura bien droit à une suite, sobrement baptisée Hades II. Zagreus cèdera sa place à une héroïne : la princesse des Enfers en personne. En somme, Supergiant Games revisitera une nouvelle fois la mythologie grecque, avec sa direction artistique époustouflante. Et il va sans dire qu’on a hâte. Hades II passera par la case accès anticipé, en 2023.

Diablo IV sera disponible en juin 2023

Vous pouvez enfin mettre une croix dans votre agenda. Blizzard Entertainment a officialisé la date de sortie de Diablo IV. Le RPG d’action, qui s’annonce ultra sombre, sera disponible le 6 juin 2023.

Dead Stranding 2 officialisé

Ces dernières semaines, Hideo Kojima s’est amusé à faire du teasing sur son prochain jeu. Il a finalement été officialisé pendant les The Game Awards, et il s’agira de Death Stranding 2. La bande-annonce est centrée sur le personnage incarné par l’actrice Léa Seydoux (prénommée Fragile), mais il y a aussi une apparition de Norman Reedus — héros du premier Death Stranding. Elle Fanning, Shioli Kutsuna et Troy Barker sont également confirmés au casting.

Bien entendu, la bande-annonce est… cryptique — une volonté d’Hideo Kojima, qui a réécrit le scénario pendant la pandémie.

Le nouveau jeu de Ken Levine s’appelle Judas

On sait désormais sur quel projet travaille Ken Levine, créateur des BioShock. Son futur jeu s’appelle Judas, et la bande-annonce est déjà intrigante. Il est décrit comme un jeu narratif à la première personne, dans lequel il faudra forger ou détruire des alliances avec ses pires ennemis. Il sortira sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Star Wars Jedi: Survivor, c’est pour mars 2023

Electronic Arts avait prévu de dévoiler Star Wars Jedi: Survivor pendant le show. Non content de présenter du gameplay, l’éditeur américain a confirmé la date de sortie. Ce sera pour le 17 mars sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Oui, c’est bientôt !

Une démo pour Forspoken

Attendu pour le 24 janvier, Forspoken sera l’un des premiers temps forts de l’année 2023. Vous avez des doutes à son sujet ? Eh bien vous pouvez dès à présent télécharger une démo sur PlayStation 5.