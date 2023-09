Microsoft devrait lancer une nouvelle Xbox Series X en novembre 2024, avec un tout nouveau design dépourvu d’un lecteur de disque et des fonctionnalités en plus. Il y aurait aussi une nouvelle manette.

On attend de voir la PlayStation 5 Slim avec une certaine impatience, c’est plutôt une Xbox Series X « Slim » qui a fait l’objet d’une fuite crédible, partagée par The Verge le 19 septembre. Dans un document judiciaire lié au litige entre Microsoft et la FTC, on peut découvrir une nouvelle version de sa console la plus puissante. Son nom de code serait Brooklin et elle serait commercialisée en novembre 2024, au même prix qu’aujourd’hui.

Cette Xbox Series X « Brooklin » conserverait le design en colonne de la première version, sauf que la silhouette carrée laisserait sa place à un cylindre bien plus élégant, toujours en noir. Elle serait dépourvue d’un lecteur de disque, à l’instar de la Xbox Series S, et passerait à un stockage de 2 To pour compenser. On retrouverait aussi un port USB-C, une connectivité accrue (Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2) et une consommation énergétique drastiquement réduite. Très franchement, elle donne envie.

« Brooklin va proposer une expérience console 4K de génération 9 avec plus de stockage, un Wi-Fi plus rapide, une consommation moins élevée, une manette plus immersive et un joli redesign qui élève l’expérience 100 % numérique de l’écosystème Xbox », promet Microsoft, qui vient tout juste de lancer la Xbox Series S noire.

Nouvelle Xbox Series X // Source : The Verge

Une nouvelle Xbox Series X, mais aussi une nouvelle manette

Microsoft ne se contenterait pas d’une nouvelle Xbox Series X. Ses plans intègreraient aussi une manette inédite, connue sous le nom « Sebile ». Elle aurait un look bicolore (blanc et noir), s’appuierait sur des matériaux recyclés (moins de résine) et proposerait une batterie interchangeable. Le désassemblage et la réparation seraient par ailleurs facilités. En termes d’ergonomie, on conserverait l’esprit Xbox d’aujourd’hui, avec l’exact même disposition des boutons.

Nouvelle manette pour Xbox Series // Source : The Verge

Voici les principales nouveautés de cette manette Xbox :

Technologie Xbox Wireless 2, avec Bluetooth 5.2, une connexion directe au Xbox Game Pass (comme c’était le cas avec la manette de Stadia) et une latence ultra faible ;

Un retour haptique pour les vibrations, comme c’est le cas sur la DualSense de la PS5, appuyé par des haut-parleurs pour une meilleure immersion ;

Intégration d’un accéléromètre ;

Des boutons et des sticks plus silencieux ;

Une fonctionnalité qui l’allumerait dès qu’on la prend en main (d’où l’accéléromètre).

Le document n’évoque pas de gâchettes adaptatives, autre spécificité de la DualSense. En revanche, il y aurait une nouvelle application mobile pour gérer les différents appareils auxquelles la manette est liée (pour passer rapidement de l’un à l’autre). Cette manette serait disponible dès le mois de mai 2024, à 69,99 $.