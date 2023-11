En marge du Black Friday, Steam organise des soldes d’automne du 21 au 28 novembre, on peut faire l’acquisition de plein de jeux pour moins cher. Y compris des (gros) titres sortis en 2023.

En ce moment, c’est le Black Friday, une période pendant laquelle on peut faire de bonnes affaires. Steam s’y greffe en organisant ses soldes d’automne. Du 21 au 28 novembre, de nombreuses promotions sont proposées sur la plateforme de Valve. L’occasion de vider un peu plus son compte en banque.

Les réductions concernent toutes les catégories, et on trouve même des jeux récents, sortis ces derniers mois. Dans notre sélection, vous ne trouverez que des nouveautés marquantes de 2023. L’année a été difficile à suivre en termes de rythme : peut-être êtes-vous passés à côté de gros titres par faute de temps ou de budget. Il est temps de rattraper.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Capture PS5

Cinq nouveautés de 2023 en promotions sur Steam

The Last of Us Part I — 40,19 €

Le jeu culte The Last of Us n’était encore jamais sorti sur PC, mais Sony a profité de la diffusion de la série sur HBO pour proposer le remake, sorti quelques semaines auparavant sur PS5, au public Steam. Les joueuses et les joueurs PC peuvent donc découvrir la première aventure de Joel et Ellie dans les meilleures conditions, avec des graphismes retravaillés et une foule d’options de personnalisation visuelle. Comme The Last of Us Part II Remastered arrive bientôt sur PS5, on se dit que la suite sera proposée dans la foulée sur PC. En attendant le 3 ?

Compatibilité Steam Deck : 100 %.

Dead Space — 29,99 €

Encore un remake. Encore un remake d’un jeu d’horreur. Dead Space nous plonge dans un univers lugubre, où les éléments SF se mêlent à l’hémoglobine. Intégralement repensé comme un plan séquence, Dead Space est la mise à jour parfaire d’un jeu adoré. Le gameplay, basé sur le démembrement, n’a pas vraiment vieilli et les technologies d’aujourd’hui permettent aux développeurs d’appuyer encore plus l’atmosphère saisissante. Voilà une expérience qui fait peur, même aux plus téméraires.

Compatibilité Steam Deck : 100 %.

Resident Evil 4 — 39,59 €

Encore un remake. Encore un remake d’un jeu d’horreur. Mais, cette fois, on parle d’un véritable monument. Resident Evil 4 est le meilleur épisode de la saga de Capcom, et il n’a jamais été aussi incroyable. Visuellement époustouflant, il se permet quelques libertés par rapport à l’aventure originale, sans jamais trahir l’essence du survival-horror initialement paru sur GameCube. Ses nombreuses qualités lui valent d’ailleurs une nomination pour le jeu de l’année, même s’il ne fait pas partie des favoris.

Compatibilité Steam Deck : 100 %.

Hogwarts Legacy — 35,99 €

Tout le monde a un peu oublié Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il est même le grand absent de la cérémonie des The Game Awards, avec aucune nomination au compteur. Pourtant, au cours du premier trimestre de l’année 2023, tout le monde ne parlait que de lui et, en termes de ventes, cette adaptation de la saga Harry Potter a atteint des sommets.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard paie sans aucun doute les propos et actes transphobes de l’autrice J.K. Rowling. Il a aussi le malheur d’être sorti très tôt. Qu’importe, le jeu a de sacrées qualités, notamment sa reproduction hyper fidèle de l’école de Poudlard. Si vous cherchez un jeu qui appelle à l’évasion, sans être trop exigeant sur le contenu en lui-même, alors Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard saura vous plaire.

Compatibilité Steam Deck : 100 %.

Diablo IV — 41,99 €

Si Blizzard Entertainment peut tout gâcher avec une simple mise à jour, Diablo IV a posé des bases saines. Le hack’n’slash, sorti en juin, s’appuie sur une direction artistique époustouflante, un univers dans lequel on adore se plonger et un gameplay aussi efficace qu’addictif. Somptueux, Diablo IV est pensé pour durer dans le temps, et on espère que les développeurs ne prendront pas des décisions qui donneront envie aux fans, même les plus fidèles, de tout quitter après quelques dizaines d’heures de jeu. En tout cas, il y aura déjà une première extension en fin d’année prochaine.

Compatibilité Steam Deck : 100 %.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !