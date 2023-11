La date de The Last of Us Part II Remastered, sur PlayStation 5, a été annoncé. Sur cette version PS5, les graphismes seront améliorés, mais il y aura aussi quelques nouveautés dans les modes.

Peu de temps après The Last of Us Part I sur PS5, le remake du premier jeu, on apprenait qu’une version remastered de The Last of Us Part II était également en chantier chez Naughty Dog. Cette nouvelle version, destinée à la PlayStation 5, vient d’être confirmée par Sony — et tous les détails qui vont avec. Elle arrive plus tôt que prévu.

Date de sortie

The Last of Us Part II Remastered sortira le 19 janvier 2024, sur PS5 exclusivement. Les précommandes seront ouvertes le 5 décembre 2023.

Extrait de la version remastered sur PS5 de The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

Prix du remaster

La mise à niveau pour les possesseurs de la version PS4 sera de 10 dollars (le tarif devrait être environ le même en euros). Cette mise à niveau sera disponible y compris si vous avez The Last of Us Part II en version disque, mais à condition que votre PS5 ait aussi un lecteur de disque. « Les propriétaires de copies de disques PS4 doivent les insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique de la PS5 », explique Naughty Dog.

Il sera également possible d’importer vos sauvegardes PS4 vers votre version PS5.

Le prix du remaster seul, sans mise à niveau, notamment si vous souhaitez une version physique, n’a pas encore été annoncé. Les tarifs apparaitront probablement lors de la précommande. Mais elle ne sera pas aussi chère que le remake du premier jeu, car il s’agit d’un remaster.

Nouveautés de la version remaster

La version remaster de The Last of Us Part II contiendra quelques améliorations liées à la PS5 :

Une amélioration graphique (taux d’échantillonnage accru, meilleures textures, etc.), et le 4K est intégré nativement en mode Fidélité. En mode Performance, il faudra compter sur une sortie en 1440p upscalée en 4K.

Temps de chargement réduit

Les fonctionnalités DualSense intégrées

Mais ce qui devrait intéresser encore davantage les fans que cette amélioration (logique pour un remaster sur PS5), ce sont certains ajouts qui permettront de renouvellement réellement, a priori, l’expérience de jeu — là où The Last of Us Part I, le remake du premier jeu, n’ajoutait pas de réelles nouveautés (au-delà de sa beauté visuelle saisissante).

Le mode No Return

Parmi les nouveautés, on trouvera le mode « No Return », qui permettra d’enchaîner un grand nombre d’affrontements « aléatoires ». Mais surtout, ce mode permettra d’incarner des personnages dont certains n’étaient pas jouables auparavant dans la franchise, et « qui possèdent tous des caractéristiques de jeu uniques » explique Sony. Comme le montre le trailer, les nouveaux personnages à incarner seront notamment Dina et Lev.

Dina dans The Last of Us Part II Remastered // Source : Naughty Dog

« La variété des défis met en scène différents ennemis et des lieux mémorables du deuxième volet, le tout culminant dans des combats de boss de haute intensité. » Qui plus est, le déroulement de ces affrontements ne se passera pas exactement comme dans le mode histoire : ils comporteront des « rebondissements uniques qui peuvent ajouter des facteurs nouveaux et inattendus à chaque rencontre ».

Chaque run sera personnalisable, notamment sur la récompense pour chaque affrontement et les particularités du personnage.

Guitar Free Play

On sait combien la musique, et notamment la guitar, joue un rôle central dans l’univers de The Last of Us Part II, et Naughty Dog semble vouloir appuyer sur ce sentiment. Ce mode repose sur ce petit plaisir des joueurs et des joueuses, puisqu’il nous permettra de… jouer de la musique, en dehors du déroulé de l’histoire. On pourra « gratter les cordes d’une multitude d’instruments à débloquer, d’utiliser des pédales d’effets audio pour moduler votre performance et d’incarner différents personnages dans plusieurs lieux du jeu afin de personnaliser l’ambiance et l’atmosphère de votre set ».

Guitar Free Play dans The Last of Us Part II Remastered // Source : Sony/Naughty Dog

Ce mode avait été teasé début 2023 par Gustavo Santaolalla, le compositeur du jeu.

Lost Levels

Le mode « Lost Levels » offrira, comme No Return, de vraies nouveautés. Il permettra en effet d’explorer « trois niveaux jamais vus dans le jeu original », qui ont été conçus au début du développement du jeu.

Autres ajouts

Il y aura également un mode « Speedrun », de nouveaux skins pour Ellie et Abby ainsi que leurs armes, et quelques ajouts au mode photo.

Bande-annonce de The Last of Us Part 2 Remastered

Cette version remastered comporte sa propre bande-annonce, diffusée par Sony ce 18 novembre 2023.

