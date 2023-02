Poudlard est entièrement modélisée dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Pour les fans de l’univers Harry Potter, c’est l’occasion de passer des heures et des heures à explorer ses moindres recoins.

Au regard de l’immense générosité proposée par Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on n’imagine qu’une seule chose : beaucoup de fans ne quitteront jamais Poudlard, qui a suffisamment à offrir pour constituer un véritable jeu dans le jeu. Après tout, à quoi bon quitter l’école, alors qu’on ne s’y ennuie jamais ?

Les développeurs du studio Avalanche font montre d’une authenticité à toute épreuve avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, qui cumule les activités pour s’occuper pendant des heures et des heures. L’édifice fourmille de secrets, qu’on a essayé de récapituler au maximum (ne nous en voulez pas si nous sommes passés à côté de certains éléments).

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur tout ce qu’il est possible de faire dans Poudlard. Si vous voulez tout découvrir par vous-même, passez votre chemin.

Pour aller plus loin Hogwarts Legacy : 8 conseils pour bien débuter à Poudlard

Que peut-on faire à Poudlard ?

Découvrir des salles jamais vues dans les films

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie vendredi. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, qui finance des associations anti-trans, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, l’école est entièrement modélisée : on a toute liberté de visiter toutes les pièces qui la composent (parfois, il faut même échapper à la vigilance de certains professeurs). Au-delà des nombreuses heures à perdre pour le simple plaisir de la balade, c’est l’occasion de découvrir des environnements qui n’ont jamais été vus dans les films Harry Potter et, par ricochet, de s’émerveiller par rapport à ce qui se dessinait dans l’imaginaire en lisant les livres. On vous conseillera d’ailleurs de ne pas trop utiliser les points de voyage rapide. Poudlard est grand, certes, mais le bâtiment a tellement à offrir !

Terminer des quêtes annexes

Comme dans tout RPG copieux qui se respecte, Poudlard est le théâtre de nombreuses quêtes annexes. Imaginez : il y a des dizaines et des dizaines d’élèves et de professeurs qui se croisent chaque jour, et certains ont des problèmes à résoudre. Comme on incarne un personnage surdoué qui adore prêter main forte aux autres, les opportunités de remplir des quêtes secondaires ne manquent pas. Elles permettent de récupérer des récompenses qui peuvent s’avérer utiles pour la suite de votre aventure.

Poudlard est immense // Source : Capture PS5

Faire des trucs d’étudiant en sorcellerie

Suivre des cours, faire des courses de balai, se balader dans les quartiers de sa maison, participer à des duels… La vie d’un étudiant à Poudlard est parsemée de rendez-vous incontournable — sauf si on adore le Quidditch. Les développeurs ont vraiment pensé à tout, pour que l’immersion soit totale et que l’on ait vraiment cette impression d’incarner un étudiant qui doit gravir les échelons et parfaire sa scolarité. Des leçons sur les potions, les plantes, les combats, les animaux fantastiques… Il vaut mieux ne pas jouer au cancre dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard.

Faire des devoirs (pour gagner des sorts)

Être un élève signifie qu’il faut faire ses devoirs. Eh oui, tout ce que vous avez détesté quand vous étiez jeune (on ne vous juge pas) est de retour dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Sauf que les devoirs ont une importance capitale : ils permettent de débloquer des sorts, qui resteront inaccessibles si vous ne rendez pas des comptes à certains professeurs. N’ayez crainte, vous n’aurez aucune leçon à apprendre par cœur, seulement des petites tâches à remplir (exemple : utiliser telle potion pendant tel combat).

Résoudre des puzzles (il y en a plein !)

Poudlard n’est pas impressionnant uniquement pour la beauté et la richesse des décors. C’est surtout une mine d’or de puzzles et de choses à faire, pensés pour nous détourner de l’histoire principale. Pour dénicher des interactions, il faut utiliser le sortilège Revelio, qui met en surbrillance les éléments importants. Dans Poudlard, on peut donc :

Ouvrir des portes avec une énigme chiffrée (on a un guide à ce sujet) ;

Savez-vous compter ? // Source : Capture PS5

Trouver des portes secrètes dans les tableaux (en utilisant le sort Repulso pour pousser le bouton situé au-dessus) ;

Fermé Ouvert

Conduire les papillons perdus vers les miroirs indiquant l’endroit où ils se trouvent (en utilisant Lumos pour le retrouver et éclairer son chemin) ;

Trouver l’endroit Ramener le papillon

Ouvrir le coffre de maison en dénichant tous les jetons (il y en a seize en tout) ;

Trouver la clé Ouvrir le placard

Trouver les statuettes Demiguise, qui ne se révèlent que la nuit (on peut passer du jour à la nuit depuis la carte) ;

Les lunes de Demiguise sont importantes pour améliorer Alohomora // Source : Capture PS5

Ouvrir les coffres arborant un œil (en utilisant le sort Désillusion pour qu’ils ne nous voient pas) ;

Ces coffres t’ont à l’œil // Source : Capture PS5

Enflammer les torches pour récupérer des pages (en utilisant Confringo) ;

Allumez le feu ! // Source : Capture PS5

Faire disparaître les statues de sorcier pour récupérer des pages (en utilisant Levioso).

Tester Levioso sur ces statues // Source : Capture PS5

Chercher d’autres secrets !

Si on peut faire rentrer certains puzzles vus plus haut dans la catégorie des secrets, il y a des éléments encore plus secrets dans Poudlard. Par exemple, la poire d’un tableau est devenue une poignée de porte dissimulée après l’avoir caressée. Dans un tout autre registre, on a débloqué un accès pour aller sous un pont et accéder à un coffre. Poudlard regorge de ces petites interactions qui conduisent vers de grandes choses. Observez bien et, surtout, abusez de Revelio (au passage, Revelio permet de faire apparaître des pages du Guide du sorcier à certains endroits).

Le tableau sur la gauche n’a pas toujours eu une poignée // Source : Capture PS5

Profiter de la Salle sur demande

Vous n’aurez accès à la Salle sur demande qu’au bout de quelques heures de jeu. Mais vous risquez fort d’y passer beaucoup, beaucoup de temps. La Salle sur demande est un peu votre pièce à vous, où il est possible de faire apparaître des meubles, des décorations ou encore des tableaux afin de la personnaliser à l’envi. À la manière d’un jeu vidéo comme Les Sims, vous pouvez vraiment en faire votre petit cocon. Plus utile, la Salle sur demande permet de :

Faire pousser des plantes sans aller dans la serre ;

Préparer des potions sans aller dans la salle de classe dédiée à l’alchimie ;

Identifier certaines pièces d’équipement pour révéler leurs propriétés ;

Accéder au jardin des Animaux fantastiques que vous avez recueillis pour prendre soin d’eux (pour obtenir des ressources en vue d’améliorer vos tenues).

Quand Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard devient Pokémon // Source : Capture PS5

Bonus : caresser des chats

Enfin, prenez le temps de caresser les nombreux chats qui errent amicalement dans Poudlard. Vous jouez sur PlayStation 5 ? Ils ronronneront dans votre manette DualSense.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.