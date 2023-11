Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris se rassemblent dans The Marvels, en incarnant un trio de superhéroïnes. La fin ouvre sur l’avenir du MCU, avec, notamment, un caméo surprise. SPOILERS.

Il n’y a certes qu’une seule scène post-générique dans The Marvels (en salles depuis le 8 novembre 2023), mais la fin elle-même du film est une ouverture sur l’avenir du MCU. Qu’implique cette dernière scène ? Attention : spoilers. On vous conseille d’avoir déjà vu le long-métrage avant de lire la suite de cet article.

Source : SPOILERS !

La fin de The Marvels : vers les Young Avengers ?

Kamala Khan rêve d’intégrer les Avengers, depuis sa propre série, Miss Marvel, et tout au long de The Marvels. Problème : elle est un peu trop jeune pour cela, probablement, aux yeux de l’équipe super-héroïque déjà constituée. À la fin de The Marvels, on retrouve l’héroïne de la série Hawkeye : Kate Bishop, sous les traits d’Hailee Steinfield.

Et pour cause, Kamala s’est glissée en douce chez elle, et l’y attendait. Prenant un air très sérieux, elle lui propose de rejoindre une nouvelle équipe d’Avengers, qu’elle est en train de constituer. Elle précise toutefois que Kate serait certes sa première recrue, mais qu’elle est bien décidée à élargir le groupe. Cassie Lang, la fille d’Ant-Man (vue dans Quantumania), est d’ailleurs mentionnée dans la discussion. Bien que Kate précise qu’elle n’est pas une ado (23 ans !), elle semble toutefois intéressée par la proposition.

La scène semble confirmer la rumeur : un projet Young Avengers (inspiré des comics sur ce même thème) est en préparation. Et l’on peut déjà avoir la certitude que Kamala et Kate seraient alors de la partie, Kamala jouant le rôle d’une sorte de Nick Fury version ado, en recrutant des héros et des héroïnes. Qui d’autre pourrait rejoindre l’équipe ? On pense bien sûr à Iron Heart, qui aura droit très prochainement à sa propre série avec Dominique Thorne (après être apparue dans Wakanda Forever). S’ajoute Miss America (America Chavez), personnage central de Doctor Strange 2 interprété par Xochitl Gomez.

On en sait pas vraiment plus sur ce projet de Young Avengers, puisque cela ne fait pas partie des films officiellement annoncés, contrairement à Captain America : New World Order ou encore les deux prochains Avengers (Secret Wars et The Kang Dynasty) ou Deadpool 3, par exemple. Cela pourrait être un film, une série, ou simplement être intégré au narratif de fond du MCU.

The Marvels Il n’y a pas d’offres pour le moment

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !