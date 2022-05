Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Xochitl Gomez interprète pour la première fois America Chavez. Dans quel film ou série Marvel allons-nous la revoir ?

Si Doctor Strange 2 braque les projecteurs sur Wanda, le film de Sam Raimi introduit un tout nouveau personnage dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) : Miss America, de son vrai nom America Chavez. Elle est interprétée par l’actrice Xochitl Gomez — son premier rôle majeur au cinéma.

Son rôle dans le long-métrage est ambivalent : elle est à la fois l’enjeu principal et un protagoniste très effacé, le tout en attirant l’empathie et la curiosité. Capable de créer des brèches dans le multivers, son potentiel en tant que personnage du MCU est palpable. Que peut devenir Xochitl Gomez dans les prochains films Marvel ?

Un film solo sur America Chavez ?

L‘origin story d’America Chavez est introduite sur les chapeaux de roue, dans Doctor Strange 2. On fait sa connaissance tandis qu’elle collabore déjà avec un variant de Doctor Strange, alors qu’elle ne maîtrise pas pleinement son pouvoir ; et l’on découvre son premier voyage dans l’espace-temps via un flashback.

Durant la majeure partie du film, America Chavez a pour rôle principal d’être sous la convoitise de Wanda. Elle doit fuir sans cesse, sous la protection d’autres héros — Strange et Wong. Victime de son propre pouvoir, ce n’est qu’à la fin du film qu’elle parvient à comprendre son propre don, grâce à la relation de confiance, et de mentorat, instaurée avec Stephen Strange. C’est finalement America, et elle seule, qui parvient à vaincre Wanda en l’éloignant de l’influence du Darkhold. La jeune héroïne termine enfin le long-métrage dans le Kamar-Taj, comme disciple, pour apprendre à contrôler ses dons.

Stephen Strange et America Chavez. // Source : Marvel

Bien que le film de Sam Raimi ne le montre pas encore pleinement, le pouvoir d’America Chavez pourrait être important dans le MCU, d’autant que l’actrice parvient à attirer la sympathie dans les lignes de dialogue. Mais sur le plan narratif, tout est encore à imaginer : elle est le seul personnage de tout le MCU à ne pas avoir de variant et sa capacité à voyager d’un univers à l’autre offre n’est pas une capacité habituelle. Une aventure solo offrirait une autre approche super-héroïque.

Le MCU a fait un choix décalé par rapport aux comics : dans Doctor Strange 2, America Chavez apparaît bien plus jeune dans que la plupart des arches narratives Marvel. De fait, dans le film, on ne fait qu’entrapercevoir ses capacités, avant qu’elle ne devienne (normalement) une leader. Quoi qu’il en soit, aucun film solo dédié à America Chavez ne semble, malheureusement, dans les cartons de Marvel à ce jour, le programme étant bouclé au moins jusqu’à fin 2023.

America Chavez, dans la BA de Doctor Strange 2. // Source : Marvel

Miss America dans Young Avengers

Le plus probable, à ce stade, est de revoir America Chavez dans d’autres films ou séries du MCU qui impliquent les mondes parallèles — comme le prochain Ant-Man, intitulé Quantumania et qui fera intervenir Kang le conquérant, passé dans notre univers depuis l’ouverture du multivers.

Une autre possibilité dirige les regards l’éventualité d’un film Young Avengers, dont l’existence est une rumeur persistante étant donné le nombre de jeunes personnages introduits au sein du MCU depuis la phase 4. La prochaine série Marvel, sur Disney+, sera Ms Marvel, une lycéenne. WandaVision introduisait de son côté Wiccan et Speed, les enfants de Wanda et Vision. Bien qu’elle soit plus âgée, une héroïne comme Kate Bishop (Hawkeye) pourrait aussi faire partie de l’équipe.