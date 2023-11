Il y a une scène post-générique dans The Marvels. Et elle est plutôt sympathique pour la suite du MCU. Cet article contient une section sans spoilers, puis une section avec spoilers.

Un trio de super-héroïnes Marvel est désormais en salles : The Marvels propulse Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau — Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris. Si le film est l’un des plus courts depuis longtemps (1h45), il n’échappe pas totalement à la règle des scènes post-génériques du MCU.

Il n’y a toutefois qu’une seule scène. Elle est située juste après les tout premiers crédits (les « titres »), il n’y a donc pas longtemps à attendre avant de la découvrir. En revanche, aucune scène post-générique n’a lieu après le générique final — ce qui est devenu assez rare.

Faut-il rester pour la scène post-générique ? (Sans spoilers)

SANS SPOILERS

La réponse est oui : la scène post-générique de The Marvels n’est pas un simple bonus, ni un clin d’œil. Elle révèle le destin d’un personnage central, en introduisant une trame narrative importante pour l’avenir du MCU (à l’image de la scène finale du film, d’ailleurs). On vous conseille donc de rester.

Si vous avez déjà vu le film en entier — ou que vous souhaitez simplement connaître le contenu de la scène post-générique –, voici ce qu’il faut en retenir.

Que contient la scène post-générique de The Marvels ? (SPOILERS)

ATTENTION, SPOILERS

Durant cette scène post-générique, Monica est transportée dans un univers parallèle du MCU. En se réveillant dans la salle médicale, elle trouve, à ses côtés, sa mère — Maria Rambeau (Lashana Lynch). Sauf que cette dernière ne la connaît pas : dans cet univers, elle n’a visiblement pas de fille.

L’individu qui entre alors dans la pièce, avec un air bestial (mais sympathique) et des crocs, n’est autre que Beast / Le Fauve / Hank McCoy. Ce personnage est un scientifique, raison pour laquelle il semble compétent quant à l’état médical de Monica. Et surtout : c’est un X-Men. La façon dont il nomme Maria Rambeau n’est pas non plus anodin : Binary. Dans un univers parallèle Marvel, cette héroïne n’est autre qu’une version de… Carol Danvers ! Notons par ailleurs que Le Fauve fait référence à Charles — donc au professeur Xavier, des X-Men, là encore.

Il y a donc beaucoup d’informations lors de cette scène post-générique. Elle semble signer un retour important des X-Men chez Marvel, mais sous une nouvelle forme, puisqu’il s’agit d’un univers parallèle.. Et Monica, saine et sauve, est donc actuellement entre leurs mains — peut-être va-t-elle les rejoindre.

La fin de The Marvels est décidément dédiée à l’avenir du MCU. La scène finale du film pointe également quant à elle au futur long-métrage Young Avengers, avec le caméo de Hailee Steinfield en Kate Bishop / Hawkeye, alors que Kamala Khan semble bien décidée à ressembler sa propre équipe d’Avengers.

