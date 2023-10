Sony lance une nouvelle fonctionnalité destinée aux abonnés du PlayStation Plus Premium : la possibilité de jouer en streaming à des jeux PS5 sur… sa PS5.

Alors que le streaming de jeux vidéo est possible au sein de l’écosystème Xbox depuis maintenant plusieurs années, Sony est toujours un peu à la traîne. Mais les choses sont en train d’évoluer positivement du côté de la firme nippone, encore très prudente sur un segment pourtant intéressant pour les joueuses et les joueurs. Dans un communiqué publié le 11 octobre, Sony annonce l’arrivée imminente d’une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de jouer à des jeux PS5 en streaming.

« À partir de ce mois, nous commençons le lancement de l’accès streaming dans le cloud pour certains titres numériques PS5 », indique Sony, qui s’attend à vivre quelques tumultes les premières semaines. D’ailleurs, le streaming de jeux PS5 affiche des limites certaines, sans doute pour contrôler le nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs dans un premier temps.

Comment fonctionne le streaming de jeux PS5 ?

Qui pourra profiter du streaming de jeux PS5 ?

Pour le moment, le streaming de jeux PS5 est réservé aux abonnés PlayStation Plus Premium, le plus cher des abonnements de Sony. C’est une manière de lancer cette fonctionnalité en douceur et, aussi, d’ajouter un argument à une formule qui peine encore à convaincre. On vous remet le tarif du PlayStation Plus Premium : 16,99 € pour un mois, 49,99 € pour un trimestre et 151,99 € pour un an.

Sur quels appareils le streaming de jeux PS5 est-il disponible ?

Dans un premier temps, le streaming de jeux PS5 ne sera proposé que sur… PS5. Pas de smartphone, pas de tablette, pas de PC. Pas de PlayStation Portal non plus, alors que la « nouvelle console portable » de Sony serait idéale pour en profiter dès qu’on a accès à une connexion internet suffisante.

Nul doute que de plus en plus d’appareils seront compatibles dans les mois à venir. Sans quoi l’intérêt paraît discutable : le streaming ne servirait qu’à gagner du temps et, éventuellement, de l’espace de stockage sur une PS5 qui donnera le meilleur d’elle-même avec un jeu installé.

Quel est le catalogue de jeux PS5 disponibles en streaming ?

Dans son communiqué, Sony évoque les jeux suivants :

Certains titres numériques PS5 figurant au catalogue des jeux PlayStation Plus (qui évolue tous les mois). Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 ou encore Saints Row IV sont donnés en exemples ;

Les versions d’essai des jeux pour des titres PS5, comme Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, The Witcher 3: Wild Hunt et The Calisto Protocol ;

D’autres titres numériques PS5 supplémentaires que les membres PlayStation Plus Premium possèdent (Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite).

Sony évoque plusieurs centaines de titres accessibles en streaming, sachant que les contenus téléchargeables (DLC, extensions…) ne seront pas mis de côté.

Quelles sont les performances du streaming de jeux PS5 ?

Bon point : on pourra choisir la qualité vidéo du flux, comme sur YouTube, afin de s’adapter à la bande passante. Il y aura quatre définitions : 4K, 1440p, 1080p et 720p. Le framerate pourra grimper jusqu’à 60 fps et on aura le choix entre SDR et HDR.

Côté audio, on évoque une performance « boostée », avec rendu 3D en 5.1 ou 7.1. Bref, l’idée est de se rapprocher au mieux des conditions normales, quand le jeu est installé.

Le streaming de jeux PS5 sur PS5 // Source : Sony

Quelle connexion pour profiter du streaming de jeux PS5 ?

Tout dépendra de la qualité souhaitée, mais Sony précise qu’il faut entre 5 Mbits/s et 15 Mbits/s pour du 1080p, et 38 Mbits/s pour la 4K. On retrouve des données proches de l’expérience Xbox. « Les meilleures performances sont obtenues à des débits de 10 Mbits/s sur les appareils mobiles, 20 Mbits/s sur les consoles », indique Microsoft dans sa FAQ. Bien sûr, meilleure sera votre connexion, meilleure sera votre expérience.

Quand sera disponible le streaming de jeux PS5 ?

« Comme l’implémentation de ce service est une tâche de grande envergure pour nos équipes, nous prévoyons d’adopter une approche par phase et par région », annonce Sony. En Europe, la date visée est le 23 octobre.

