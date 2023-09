Eiji Aonuma, producteur de la saga Zelda, a confirmé que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’aura aucun contenu additionnel. Contrairement à son prédécesseur.

Retournera-t-on vers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec des DLC ? Cette question est légitime quand on sait que The Legend of Zelda: Breath of the Wild en a deux : « Les Épreuves légendaires » et » Ode aux prodiges » (avec une moto !). Dans une interview accordée à Famitsu et publiée le 6 septembre 2023 (via Eurogamer), Eiji Aonuma, producteur de la saga, a été clair sur le sujet : Tears of the Kingdom n’aura pas d’extension, malgré les ventes colossales qu’il a générées.

« Il n’est pas prévu de développer des contenus additionnels cette fois, car j’ai le sentiment qu’on a fait tout ce que nous pouvions faire dans ce monde », justifie l’intéressé. Difficile de lui donner tort, puisque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a repoussé les limites du gameplay de son prédécesseur vers des cimes élevées. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un moyen de renouveler encore la formule, voire plus simplement de la bousculer avec une nouveauté déterminante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture Nintendo Switch

Pas de DLC, mais une suite pour Tears of the Kingdom ?

Maintenant que l’on sait que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’aura pas de DLC, quelle suite sera donnée aux aventures de Link ? Nintendo a déjà quelques idées dans les tiroirs, mais tout reste possible à en croire les propos de Eiji Aonuma et ceux du directeur Hidemaro Fujibayashi. Une suite directe de Tears of the Kingdom n’est donc pas totalement à exclure, même si cette piste paraît quand même peu probable quand on lit entre les lignes.

« À l’origine, la raison pour laquelle nous avons choisi de faire une suite est liée au fait que nous voulions expérimenter une nouvelle manière de jouer dans cette version d’Hyrule. Dès lors, si une telle inspiration revient, nous pourrions encore retourner dans le même monde », révèle Eiji Aonuma. On a quand même le sentiment que Nintendo a fait le tour du sujet.

Pour aller plus loin Zelda: Tears of the Kingdom : la liste ultime des meilleurs trucs, astuces et conseils à savoir

Une chose est sûre, en revanche : les créateurs de Zelda nous promettent déjà « une toute nouvelle manière de jouer », qu’importe la forme qu’elle prendra. Avec son gameplay hyper permissif, car basé sur la création, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a mis la barre très haut sur ce point. On se demande si Nintendo parviendra, encore et toujours, à nous surprendre, comme il sait le faire depuis tant d’années.

@numerama Preview – The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom #jeuxvideo #gaming #zelda #tearsofthekingdom #totk #thelegendofzelda ♬ son original – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !