The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom approche les 20 millions d’unités vendues, un mois et demi après son lancement. Il s’agit du meilleur lancement de la saga, et de très loin.

Nintendo a publié les premiers résultats financiers de l’année fiscale démarrée le 1er avril 2023 (chiffres arrêtés au 30 juin). Et, comme on pouvait s’y attendre, la période a été dominée par les performances commerciales vertigineuses de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sortie le 12 mai, la dernière aventure de Link avait connu un départ canon. Cela se conforme aujourd’hui par les 18,5 d’exemplaires distribués à date. « Le meilleur démarrage de la série. De loin. De très loin », souligne Oscar Lemaire, journaliste spécialiste du marché vidéoludique dans un tweet publié le 3 août.

Comparé aux autres, notamment à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom a une avance vertigineuse. Le graphique ci-dessous l’atteste : le dernier titre de Nintendo atteint des sommets invraisemblables. Le titre porte les ventes logicielles du trimestre, et permet aussi à la Nintendo Swich de maintenir un volume étonnant après six ans d’existence. La console hybride s’est écoulée à 3,91 millions d’exemplaires ces trois derniers mois, ce qui représente une hausse de 13,9 % par rapport à la même période en 2022. La Switch dépassera bientôt la barre des 130 millions d’unités vendues.

Pendant ce temps, Zelda BOTW, dont les ventes sur le dernier trimestre ont progressé de 42% par rapport à la même période de l'année précédente, a dépassé les 30 millions rien que sur Switch. La bataille entre les deux va se jouer dans les prochains mois. pic.twitter.com/Urhc9qWvTP — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) August 3, 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom porte Nintendo

Plusieurs facteurs expliquent ce succès colossal, à commencer par sa date de sortie. Breath of the Wild pouvait difficilement approcher les 20 millions de ventes en quelques semaines, car il était sorti en même temps que la Switch et qu’il ne pouvait pas compter sur la version Wii U, console qui s’est avérée être un échec commercial. Tears of the Kingdom a été lancée sur une console populaire ayant déjà dépassé les 100 millions de ventes, ce qui lui a donné accès à un immense parc déjà en place. Il a par ailleurs bénéficié de l’aura de son prédécesseur, considéré par beaucoup comme le jeu de la dernière décennie. Il pouvait dès lors s’appuyer sur un engouement déjà maximal, quand Breath of the Wild avait vraiment tout à bâtir.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture Nintendo Switch

Pour aller plus loin Zelda: Tears of the Kingdom : la liste ultime des meilleurs trucs, astuces et conseils à savoir

Le prochain objectif de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera maintenant de surpasser The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui en est à 30,65 millions de copies écoulées (quatrième vente historique de la Switch). Les ventes de BOTW ont d’ailleurs observé une progression, grâce au lancement de TOTK.

Tout porte à croire que Tears of the Kingdom doit surtout convaincre celles et ceux qui n’ont jamais joué à Breath of the Wild. « Les joueurs qui ont joué au jeu précédent (…) ont été les premiers acquéreurs, mais au fil des semaines, nous avons observé une hausse dans le pourcentage d’achats réalisés par ceux qui n’ont pas joué au précédent jeu », indique Nintendo dans son bilan. Qui gagnera ce duel de postérité ? On le saura dans quelques mois.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !