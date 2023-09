Il y a beaucoup d’easter eggs dans l’adaptation de One Piece par Netflix, disponible sur la plateforme de streaming depuis le 31 août. Avez-vous pu les repérer ? En voici une sélection.

La chasse aux easter eggs est un grand classique de la pop culture et One Piece n’y échappe pas. Même s’il y a de grandes différences entre l’adaptation live action et le manga ou l’animé, la série avec Iñaki Godoy reste très fidèle. On y trouve aussi de nombreux clins d’œil à l’univers de One Piece. Donc, en attendant la saison 2 sur Netflix, voici quelques détails cachés à repérer lors de votre prochain revisionnage.

Le costume de Nami

Lors de sa toute première apparition dans la série, Nami (Emily Rudd) endosse un costume qui n’est autre qu’un clin d’œil aux origines de One Piece : c’est l’apparence que Eiichiro Oda lui avait donné pour l’un de ses tout premiers concepts arts, en 1997.

Nami au début de la série, Nami dans le concept art de 1997. // Source : Netflix/Eiichiro Oda

La carte du générique contient plusieurs détails

Vous n’avez probablement pas manqué le générique, construit comme une carte. Celles-ci contiennent quelques éléments étonnants. On peut en relever notamment trois :

La présence de l’Île des Animaux Rares, un lieu iconique où l’on trouve de nombreux animaux bizarroïdes, comme des hybrides. Peut-être la visitera-t-on lors d’une éventuelle saison 2 ?

Le nom de Kong apparaît également sur l’une des cartes, ce n’est autre que le Commandant des Forces Armées du Gouvernement Mondial, qui n’apparaît pas, pour l’instant, dans l’adaptation.

Et puis il y a aussi Momoo, qui apparaît très brièvement sur une carte, sous la forme d’un dessin. Momoo — ou Meuh-Meuh dans la VF de One Piece — est une vache géante à East Blue. Elle n’apparaît pas dans la saison 1.

Meuh-Meuh. // Source : ADN/Netflix

Baroque Works

Dès le premier épisode, Zoro (Mackenyu Arata) affronte un certain Mr.7, qui cherchait à le recruter. Dans le manga ou l’animé, ce combat n’intervient pas au début. Mr.7 appartient à une puissante organisation criminelle du nom de Baroque Works, et que l’équipage du chapeau de paille devra affronter par la suite.

D’ailleurs, Baroque Works est dirigée par un certain Crocodile. Or, il est fort probable que ce dernier soit présent dans la scène d’introduction de l’adaptation, de nombreux détails physiques sont ressemblants selon les fans — à la différence que, dans l’adaptation, il s’agirait d’une femme. À noter : il y a toujours eu une théorie, chez les fans de One Piece, selon laquelle Crocodile aurait transitionné de genre dans son passé, étant donné que ce passé n’est jamais montré.

Crododile dès l’épisode 1 de One Piece ? // Source : OnePiece/Netflix

Mr.7 correspond à son doodle initial

Il y a deux Mr.7. Le premier a été tué par Zoro. Dans le manga, on ne voit pas ce combat, et on ne connaît pas le Mr.7 originel. Cependant, Eiichiro Oda a dessiné un petit doodle, un minicroquis, le représentant. Ce dessin est très bref et ne comporte qu’un seul détail, sur la joue. Dans le live action, qui fait le choix de représenter ce combat et donc de montrer le Mr.7 originel, ce détail est présent sur sa joue. Voilà un clin d’œil pas simple à repérer pour les non-initiés !

Comparaison Mr.7 sur Netflix et le doodle mystérieux d’Eiichiro Oda.. // Source : Netflix/Eiichiro Oda

Jinbe

Durant l’épisode 7, Nezumi (Rory Acton Burnell) et Arlong (McKinley Belcher III) évoquent la présence d’un homme-poisson parmi les 7 Grands Corsaires. Le nom n’est pas lâché, mais il s’agit d’un certain Jinbe. Il intervient bien plus tard dans la chronologie de One Piece. Il sera… le timonier de l’équipage du chapeau de paille ! Mais il est le neuvième membre, il faut attendre un certain temps avant de le rencontrer. Il n’est pas certain qu’il fasse une apparition dans l’adaptation, même s’il y a une saison 2.

Jinbe // Source : One Piece

Chopper

En arrivant au cirque de Buggy (Jeff Ward), Luffy demande s’il y a de la barbe à papa : un clin d’oeil à un futur membre de l’équipage, qui n’est autre que Chopper, une sorte de petit renne qui officiera comme médecin. En effet, celui-ci raffole de barbe à papa. Il est très probable que ce personnage rejoigne le navire durant la saison 2 si elle a lieu.

Chopper // Source : One Piece

L’Île de Brock Collie

Parfois, des références rappellent subtilement que le monde de One Piece est plus vaste que les événements que nous sommes en train de suivre. Par exemple, l’un des journaux apportés par le Martin Facteur indique que la guerre continue sur L’Île de Brock Collie. Celle-ci est très lointaine, située sur le « Nouveau Monde ». Dans le manga, elle n’apparaît pas avant le chapitre 828, et dans l’animé il faut attendre l’épisode 787.

Le micro-détail final

Entre l’adaptation live-action et le manga, il existe des détails tellement subtils que seuls les fans les plus acharnés ont pu les remarquer. À la fin, quand Kaya consulte le journal et découvre l’avis de recherche dédié à Luffy, on trouve, sur la page de gauche, un article sur un coup d’État mené par l’Armée Révolutionnaire.

Le détail n’est pas seulement lié à la mention de cette armée (qui s’oppose au gouvernement mondial et qui est dirigée par un certain Monkey D. Dragon, futur personnage important). Ce qui est amusant, c’est que cette mention de coup d’État par cette armée intervient à un moment similaire dans le manga : quand Nami lit le journal concernant la nouvelle prime pour Luffy.

Le fait qu'ils ont mis dans le live action l'article sur Vila juste à côté de l'avis de recherche de Luffy.



Comme dans le manga où Nami en fait mention sur une seule case, en lisant le journal contenant la nouvelle prime de Luffy…



Le fait qu'ils ont mis dans le live action l'article sur Vila juste à côté de l'avis de recherche de Luffy.



Comme dans le manga où Nami en fait mention sur une seule case, en lisant le journal contenant la nouvelle prime de Luffy…



Ça c'est du détail qui détaille…

Smoker

Le tout dernier personnage à intervenir dans la saison 1 apparaît dans l’ombre, à la fin de l’épisode 8. On ne connaît même pas le casting. Mais son physique et le cigare ne trompent personne : ce n’est autre qu’un important officier de la marine, un certain Smoker. Les fans du manga le connaissent bien, il s’agit d’un futur antagoniste crucial de la saga.

@numerama Les easter eggs que vous avez loupé dans One Piece, l'adaptation Netflix ! #onepiece #eastereggs #netflix #numerama

