La dernière scène de l’épisode huit de la série en live action One Piece fait apparaître un mystérieux personnage. Du moins, mystérieux pour celles et ceux qui n’ont jamais lu le manga ou vu l’anime.

On aurait pu douter, mais il faut se rendre à l’évidence. L’adaptation en prises de vues réelles du manga One Piece est finalement réussie. Certes, le live action de Netflix a des différences évidentes avec la version papier, mais l’essentiel est là : Luffy, son équipage au chapeau de paille et quelques vilains emblématiques (Baggy, Kuro, Arlong).

L’accueil plutôt chaleureux du public et de la critique pour cette adaptation est de bon augure pour convaincre le géant de la SVOD de lancer le chantier d’une saison 2 de One Piece. L’auteur lui-même, Eiichirō Oda, se dit heureux de l’adaptation. Les fans aussi, manifestement : le live action s’est retrouvé en tête des visionnages de la plateforme dans des dizaines de pays.

En fait, tout est déjà en place pour attaquer le prochain arc narratif : tout au long des huit épisodes formant la première saison, l’équipe de production s’est évertuée à planter ici et là les graines qui préparent les prochaines intrigues que vivront Luffy et ses compagnons. Le plus évident étant la scène finale apparaissant à la toute fin du huitième épisode.

La suite, évidemment, contient des spoilers (cela concerne surtout les personnes qui n’ont jamais ni lu le manga ni vu l’anime).

Les membres initiaux de l’équipage du chapeau de paille. // Source : Netflix

Qui apparaît dans la scène du générique de One Piece Netflix ?

Le dernier épisode, intitulé Le plus grand bandit d’East Blue, se conclut avec une scène en apparence mystérieuse. Dans une pièce sombre, la caméra survole un homme de dos, aux cheveux gris/blancs et brossés en arrière. Au milieu de volutes de fumée, il tient dans une main un avis de recherche montrant Luffy, et dans l’autre deux cigares.

D’un geste, il en plante un dans l’œil de Luffy, enflammant ainsi le papier qui promet 30 millions de berrys pour sa capture ou la mort. Le message est clair : c’est un ennemi. Jamais son visage n’est visible durant cette séquence, mais les indices laissés par Netflix sont suffisants pour l’identifier : il s’agit du capitaine Smoker, un officier de la marine.

Smoker et l’avis de recherche. // Source : Netflix

Qui est Smoker ?

Évidemment, Smoker est un personnage de première importance, ne serait-ce que pour la transition avec la saga suivante. Toute la première saison de One Piece est considérée comme la saga East Blue : Luffy réunit les premiers membres de son équipage, récupère un navire, apprend les origin stories des uns et des autres et affronte quelques vilains remarquables.

La saga Alabasta est celle qui vient après, avec de nouveaux périls (Baroque Works et Crocodile), mais également de nouveaux alliés (Tony Tony Chopper et Nico Robin, plus tard). C’est à cette occasion que l’équipage du chapeau de paille va pouvoir se lancer sur la route de tous les périls — Grand Line. Et pour la transition, il y a un arc narratif spécial : Loguetown.

Smoker, se remémorant l’exécution de Gold D. Roger. // Source : Glénat

Loguetown est doublement intéressant : c’est la cité dans laquelle officie Smoker à ce moment-là, mais c’est aussi le lieu où est mort Gold D. Roger, le roi des pirates — souvenez-vous du prologue de l’épisode un de la série. C’est la dernière ville avant Grand Line, et cela fait d’elle le point de passage obligé de bon nombre de navires se lançant dans cette voie maritime.

Évidemment, Luffy va croiser la route de Smoker à ce moment-là. On va très vite se rendre compte que le capitaine de la marine n’est pas du menu fretin. Durant un face-à-face, Smoker va dévoiler ses pouvoirs obtenus après avoir ingéré un fruit du démon — comme Luffy. Celui-ci est appelé le fruit fumigène : il donne la capacité de se transformer en fumée et de la manier.

Du fait de sa position dans la marine, Smoker est un ennemi de Luffy. Heureusement pour le jeune homme, il va pouvoir lui échapper et se lancer sur Grand Line — celles et ceux qui ont lu le manga ou vu l’anime savent précisément de quelle façon leur combat s’achève. Sans trop en dire, sachez qu’il s’agit d’un personnage crucial pour le récit (et pour Luffy).

Smoker, dans l’anime. // Source : Kana

Le capitaine Smoker va de nouveau apparaître plus tard dans d’autres arcs de la saga Alabasta, mais aussi dans des péripéties plus lointaines encore, que l’on ne verra sans doute que dans les saisons trois, quatre ou cinq de la série en live action — si jamais elle va jusque-là. Son statut dans la marine va également évoluer, avec des échelons gravis progressivement.

Durant la saga Alabasta, Luffy et ses amis devront donc en même temps faire face à Crocodile et son organisation Baroque Works, tout en échappant à la traque menée par la marine et Smoker. À cela s’ajoute une opposition entre Smoker et Crocodile, le premier détestant l’idée que la marine puisse travailler avec des pirates alliés (comme Mihawk, Crocodile est l’un des sept grands corsaires).

La série est pour le moment assez discrète sur le nom de l’acteur qui incarnera Smoker durant la saison 2 de One Piece. En revanche, on sait quel acteur l’a interprété dans une version beaucoup plus enfantine, lors de l’exécution de Gold D. Roger. Il s’agit du jeune Matthew Leck. À ce moment-là, il n’était encore ni marin, ni en possession d’un fruit du démon.

Did you know: the character appearing at this Roger's execution is actually a young Smoker, portrayed by actor Matthew Leck. #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction #OPLA pic.twitter.com/iPaFttdszQ — One Piece ! (@onepiecemyheart) August 31, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

