Le succès commercial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom relance les ventes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pour Nintendo, c’est jackpot.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un immense succès. Les premiers chiffres sont historiques : en trois petits jours, il s’en est vendu plus de 10 millions d’exemplaires à travers le monde. Ce lancement réussi a un impact sur un autre jeu, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Comme on peut le voir dans un tweet du SELL (le syndicat du jeu vidéo), le jeu sorti en 2017 fait un retour remarqué dans le top des ventes en France.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a donc été la cinquième meilleure vente de la 20e semaine de l’année (du 15 au 21 mai). Il est devancé par The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (éditions normale et collector), Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (autre carton de 2023) et Mario Kart 8 Deluxe (un habitué des charts). Ce constat n’est pas unique à la France : « Breath of the Wild est de retour à la septième place des meilleures ventes physiques au Royaume-Uni. Il est dans le top 10 depuis le lancement de Tears of the Kingdom », note Christopher Dring, journaliste pour GamesIndustry.biz dans un tweet publié le 28 mai.

Meilleures ventes de jeux vidéo en France lors de la 20e semaine // Source : SELL

Zelda: Breath of the Wild rencontre un nouveau petit succès

Sur Amazon, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est actuellement dans le top 15 des produits les plus demandés (à la 11e place, devant des grosses sorties de juin comme Diablo IV et Final Fantasy XVI). On remarquera d’ailleurs qu’il y a une forte demande pour un jeu sorti il y a 6 ans et toujours proposé à un tarif plein (il est même 50 centimes plus cher que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom). Pour Nintendo, c’est un vrai jackpot, et une manière de rappeler qu’il est difficile de faire mieux en termes de longévité pour un seul titre (l’autre exemple qui vient en tête est GTA V).

Meilleures ventes sur Amazon // Source : Capture d’écran

Plusieurs raisons peuvent expliquer le regain d’intérêt soudain pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Certains ont peut-être envie de se rafraîchir la mémoire après avoir joué puis revendu cette aventure de Link il y a plusieurs années. D’autres étaient peut-être passés à côté du phénomène en 2017 et l’engouement autour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom leur donne envie de s’y mettre sérieusement en commençant par le début. Nintendo propose pourtant un bref résumé officiel.

À noter que le phénomène « boule de neige » est assez courant dans l’univers de la pop culture. Quand la première saison de la série The Witcher a été diffusée sur Netflix, les ventes de livres de la saga et du jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt ont grimpé en flèche. Même son de cloche concernant The Last of Us Part I, remake qui a attiré du monde grâce à la série éponyme.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.