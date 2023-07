Reddit tient un classement des internautes les plus actifs par pays sur r/Place. La France est en très bonne place.

r/Place est un évènement qui revient occasionnellement sur Reddit, et qui est tout à la fois communautaire et international. Cela s’est vu fort bien en 2022 au moment de la Pixel War — une bataille opposant pendant des jours plusieurs streameurs français à une coalition américano-hispanique. Chaque camp était alors soutenu par des internautes chauffés à blanc.

Cette année, le conflit autour des pixels a été nettement moins spectaculaire — en France, beaucoup de streameurs ont préféré passer leur tour. Cependant, la dimension mondiale de ce jeu coopératif est restée. C’est ce que reflètent très bien les nombreux drapeaux en pixel art représentant les pays. Des nations ont été très fortes à ce petit jeu, comme la France.

Les pays les plus actifs sur r/Place

Alors que l’édition 2023 de r/Place doit prochainement s’arrêter, Reddit a tenu un classement des pays les plus actifs sur l’aire de jeu. Ce top est basé sur les adresses IP de chaque membre participant au jeu. Cette information permet de géolocaliser plus ou moins précisément un internaute dans le monde (même s’il est possible de fausser cette information avec un VPN).

Sans surprise, ce sont les États-Unis qui sont les plus actifs sur r/Place, avec plus de 19,2 millions de pixels déposés en date du 25 juillet 2023, à 13h. Faisant presque jeu égal, l’Allemagne se place sur la deuxième marche du podium, avec presque 19 millions de pixels. La France, troisième, est relativement loin des deux premiers, avec un peu plus de 10 millions de pixels au compteur.

Le top 10, selon Reddit. // Source : Capture d’écran

Les nations suivantes sont à plus grande distance encore du top 3, mais ont su se faire remarquer : la Turquie pour son drapeau au centre, l’Argentine pour avoir fait figurer Lionel Messi et la coupe du monde de football, le Vietnam avec un visuel digne d’un tableau ou encore le Canada qui a connu quelques difficultés à bien finir sa feuille d’érable…

L’édition 2023 de r/Place se déroulant dans un contexte de vive tension entre les internautes et la direction de Reddit, des suspicions de triche sont apparues tout au long de ces derniers jours. En particulier, les administrateurs de Reddit ont été mis en cause : ils ont été accusés d’intervenir sur le visuel pour effacer des mentions « fuck spez », qui ciblent le patron de Reddit.

Outre les administrateurs, l’emploi de bots a aussi été dénoncé. Les bots désignent ici des scripts qui sont calibrés pour effectuer automatiquement une tâche — poser un dessin à un endroit particulier par exemple, effacer quelque chose, et ainsi de suite. Certaines reconstructions apparaissent en effet à la fois trop rapides et trop efficaces pour être naturelles.

Ces contributions douteuses à r/Place ont en tout cas eu pour effet de pousser des internautes à en plaisanter, à l’image de elch3w, qui a partagé ce qui est, selon lui, le véritable classement de r/Place. D’autres en ont profité pour faire quelques mèmes ou bien pour saisir l’occasion pour s’en plaindre directement sur r/Place, en dénonçant l’usage de bots directement en pixel art.

Le classement, selon certains internautes. // Source : Capture d’écran

