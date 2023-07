Le retour de r/Place et de la Pixel War sur Reddit est l’occasion pour les communautés de montrer leur force, en créant de somptueux dessins. Pour les créateurs et créatrices de mèmes, c’est surtout l’occasion de s’amuser.

La guerre fait rage depuis un peu moins de 24h sur r/Place, mais les internautes n’ont pas attendu longtemps avant de nous régaler de mèmes. La Pixel War, gigantesque évènement organisé sur Reddit en 2017 et 2022, a fait son grand retour en 2023. Le principe est simple : une immense toile blanche est mise à disposition des utilisateurs. Chacun peut poser un pixel, partout sur le canevas, toutes les cinq minutes. Pour pouvoir faire émerger des dessins, il faut donc s’organiser en groupe.

Ces règles très simples donnent toujours lieu à beaucoup d’affrontements bon enfant entre les communautés de Reddit et plus globalement d’Internet. L’année dernière, les « troupes » du streameur français Kameto avaient ainsi aidé la France à conquérir un bout de la toile, et à la décorer. Les efforts du vidéaste et la guerre qu’il avait menée contre d’autres stars du net espagnoles étaient restés dans les annales. Cette année s’annonce tout aussi épique.

La France en guerre contre l’Allemagne (pour de faux)

Disparus, les Espagnols. Cette année, c’est l’Allemagne que la France affronte pour la suprématie sur la toile. Dès le début, les internautes français ont réussi à occuper une grande zone de la toile, en faisant un imposant drapeau. L’Allemagne, qui occupe un territoire voisin, n’était pas spécialement d’accord avec ça. Entre références douteuses aux anciennes guerres mondiales et à des matchs de foot, les « mèmeurs » s’en sont donné à cœur joie.

L’Allemagne et la France devenant 100 % patriotes quand r/Place revient // Source : Reddit / Capture d’écran Numerama

Mddddr ils sont trop chauds à la Pixel War guettez ils ont mis quoi à la place du drapeau allemand.#PixelWar #reddit pic.twitter.com/HmL1VcDZji — Mercato Plein (@MercatoPlein) July 20, 2023

La France en ce moment pour la #pixelwar sur Reddit pic.twitter.com/w2nTMq5w7Z — Julien Lausson (@foxteh) July 20, 2023

La France terrifie tout le reste de r/Place. // Source : DragonfureurBis

La révolte contre spez

Il n’y a pas que la guerre entre la France et l’Allemagne qui fait rage : la révolte contre un certain « spez » gronde aussi. On peut en effet voir, à de nombreux endroits de la toile, des messages d’insultes envers lui, tels que plusieurs « fuck spez ». Il y a surtout tout en haut de l’espace un énorme message en allemand, « u/spez ist ein hurensohn », traduisible par « l’utilisateur spez est un fils de pute ».

Spez n’est autre que le pseudo sur Reddit de Steve Huffman, le patron du site. Les internautes lui en veulent particulièrement à cause de plusieurs décisions clivantes prises récemment par ce dernier — et tout Reddit s’organise sur r/Place pour lui montrer.

Les admins de Reddit : lançons r/Place à nouveau ! // Source : Reddit

Les admins de Reddit : « Ok, donc comme tout le monde sur Reddit nous déteste, nous devons lancer r/Place pour leur faire tout oublier ! ». Les Redditots : « fuck spez ». // Source : Reddit

« Je me demande bien pourquoi tout le monde est en train de googler ça ». // Source : Reddit

r/Place est très joli cette année // Source : Reddit

Le Canada et sa feuille

Il n’y a pas que la France et l’Allemagne qui essayent de se faire une place sur la toile. On trouve ainsi le drapeau de l’Inde, du Portugal, du Brésil, ou encore de la Tunisie. Le Canada a également tenté de dessiner son drapeau sur un coin de r/Place et… ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

les canadiens savent pas faire leurs feuille j'suis broyer de rire 💀 #PixelWar depuis le début c'est comme sa pic.twitter.com/icLGRvRH12 — Bud (COMMISION OPEN) (@BudL0veY0u) July 21, 2023

Devant la débâcle, le gouvernement de la région de Colombie-Britannique s’est senti obligé de partager sur Reddit un rappel officiel du drapeau.

À tous les participants de r/Place : voilà à quoi le drapeau du Canada ressemble. // Source : Reddit

Il semblerait cependant que ce ne soit pas vraiment la faute des Canadiens : ces derniers seraient sous attaque. Dans le subreddit r/PlaceDE, le groupe dédié aux dessins allemands, un utilisateur désespéré a publié un appel à l’aide. « Aide-nous, Allemagne. Tu es notre seul espoir. Le Canada a été pris pour cible par Reddit. Ils ont détruit notre drapeau en tant que mème. En tant que seule superpuissance de r/Place, je demande humblement votre aide au nom de mon pays. »

L’appel à l’aide du Canada // Source : Reddit

Malheureusement pour le Canada, leur appel à l’aide n’a pas l’air d’avoir été entendu. Il semblerait même que l’inverse se soit passé : le drapeau du Canada est désormais envahi par l’Allemagne. Pas de pitié sur r/Place.

La trahison. // Source : Capture d’écran Numerama

