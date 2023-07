Un administrateur de Reddit a prévenu que l’aire de jeu a été agrandie pour la dernière fois dans la soirée du 25 juillet. L’évènement devrait se finir dans les prochaines heures.

Dernière ligne droite pour r/Place et la Pixel War, édition 2023. L’évènement communautaire relancé par Reddit le 20 juillet devrait s’achever dans les prochaines heures. L’horaire exact de fin n’a pas été officialisé par la plateforme, mais un administrateur du site a prévenu que l’aire de jeu s’est agrandie pour la dernière fois dans la soirée du 24 juillet.

« La toile s’étend… pour la dernière fois », a écrit sur le subreddit dédié à r/Place le compte administrateur reddit_irl. Selon toute vraisemblance, les ultimes pixels devraient pouvoir être encore posés dans la journée du 25 juillet, et peut-être dans la nuit du 25 au 26. r/Place version 2023 ayant commencé vers 16h, une fin ce 25 juillet à 16h est plausible, pour faire quatre jours pleins.

Sur r/Place, le but du jeu est de placer des pixels colorés sur un canevas vierge. Chaque joueur et joueuse doit attendre quelques minutes entre deux pixels posés. Il est aussi possible de recouvrir le pixel d’une autre personne et c’est justement cette spécificité qui engendre de véritables batailles rangées entre internautes, regroupés en communautés.

Une édition 2023 de r/Place et de la Pixel War étrange

Cette guerre des pixels avait été spectaculaire en 2022, avec une mobilisation de streameurs français pour s’opposer à une coalition d’autres vidéastes, essentiellement américains et hispaniques. Les zones des uns et des autres étaient alternativement envahies et reconstruites, avec des dizaines de milliers d’internautes attendant les instructions des uns et des autres.

En comparaison, l’édition 2023 de la Pixel War apparaît beaucoup plus fade et d’une ampleur bien moindre — même si les internautes français se sont illustrés dès le début de la partie en revendiquant de vastes territoires, à l’image de cet immense drapeau tricolore déployé une heure après le top départ, et des autres zones du jeu récupérées à mesure que le canevas s’agrandissait.

Au-delà des batailles communautaires, r/Place est avant tout une expérience de coopération sociale pour créer du pixel art de manière coordonnée. Il est en effet impossible de dessiner quoi que ce soit tout seul sur l’aire de jeu — toute tentative se ferait annihiler. Il faut donc se rapprocher d’une communauté, s’organiser et, parfois, parlementer avec les autres pour désamorcer un début de Pixel War entre deux aires limitrophes.

À quoi ressemble le canevas, au matin du 25 juillet 2023. // Source : Capture d’écran

Au cours des derniers jours, de nombreuses créations en pixel art ont émergé. Des femmes célèbres ont été mises à l’honneur, ainsi que certains streameurs. Il est à noter que les dessins évoluent en permanence : certains visuels aperçus au début de la partie ont aujourd’hui disparu. Un exemple ? Une carte Pokémon géante montrant Dracaufeu a été effacée.

À mesure que l’on se rapproche de la fin de r/Place, la photographie finale de la fresque en pixel art prend toutefois forme — on imagine que le canevas ne bougera plus beaucoup si le jeu se termine dans les heures à venir. Toute la question est de savoir comment l’évènement se terminera : en 2022, chaque nouveau pixel posé devenait blanc, à la fin, ce qui avait pour effet d’effacer progressivement le dessin créé par les internautes.

r/Place restera certainement dans l’imaginaire collectif de Reddit comme l’édition la plus étrange des trois déjà organisées, car elle a été lancée alors que la plateforme traverse une grave crise avec sa communauté, en raison de changements voulus par le patron, Steve Huffman, alias Spez. C’est pour cela que la fresque de 2023 inclut de nombreux messages à son attention, comme « fuck spez ».

