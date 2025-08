Lecture Zen Résumer l'article

Ces derniers mois, on peut croiser une nouvelle expression assez obscure sur Internet, et surtout sur TikTok, Twitter et Instagram : « inaf ». On vous explique sa signification.

Disons-le d’emblée : « inaf » n’a rien à voir avec une célèbre marque de pâté aux sonorités proches. Ce n’est pas non plus un acronyme renvoyant à un mystérieux organisme public. Il s’agit d’un jargon propre à Internet, au même titre qu’ASV, LOL ou AFK, mais qui est plutôt utilisé par les jeunes générations.

La définition d’« inaf »

« Inaf » est la déformation phonétique et humoristique du mot anglais « enough », qui signifie « assez » ou « ça suffit ». En somme, c’est la manière que l’on prononcerait ce mot avec un accent français prononcé. On utilise aussi l’expression pour dire « j’en ai marre », ou « arrêtez ». Elle est surtout employée comme une interjection.

L’origine de l’expression : l’histoire de la vidéo de Madame Inaf

L’expression provient d’une vidéo datant de décembre 2024, dont il est très compliqué de retrouver la première trace. Un homme filme (discrètement avec son téléphone, a priori) sa discussion avec une femme dans les rues de Bruxelles. Il lui demande où se trouve l’hôpital le plus proche, mais lui pose la question à plusieurs reprises, expliquant qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer, comme s’il oubliait ce qu’il venait de dire. La raison de la vidéo est simple, il s’agit d’une farce — un prank, dans le jargon.

Cette insistance exaspère la femme. Il y a des coupures dans la vidéo, et elle semble agacée et troublée, notait Konbini : « sa tenue et son attitude semblent faire état d’une détresse mentale ». Elle crie « Enough ! Enough ! Ça suffit monsieur, ça suffit ». Il n’en faudra pas moins pour que les réseaux sociaux reprennent cet extrait, surnommant cette femme « madame Inaf » et en faisant des vidéos « POV », détournant l’extrait originel.

Depuis, elle est régulièrement filmée à son insu dans les rues de Bruxelles lorsqu’elle est reconnue par des badauds. Malgré elle, « inaf » est devenue une expression à part entière dont les francophones se sont emparés.

Comment cette expression est-elle utilisée sur les réseaux sociaux ?

Sur les réseaux sociaux, on utilise « inaf » pour exprimer avec exagération qu’on ne supporte plus une situation en disant : « inaf, inaf ». La répétition permet d’ailleurs d’appuyer cette dramatisation. Dans les vidéos, on met en scène son ras-le-bol grâce à le terme. Le ridicule est renforcé par le fait qu’il s’agit d’un mot anglais prononcé avec un accent français.

Un exemple de l’utilisation de l’expression sur X. // Source : Capture Numerama

Voici quelques exemples de l’utilisation du terme sur les réseaux sociaux :

« Je pense qu’on a assez de concepts à Paris, genre inaf » ;

« Le mec de mon taf à qui j’ai eu le malheur de donner mon num… qui fait que m’envoyer des messages… inaf » ;

« C’est quoi ce mois de juillet, il fait moche, inaf » ;

« Cuisiner, nettoyer, cuisiner, nettoyer, inaf » ;

« On n’en peut plus, c’est bon inaf ».

