L’adresse IP sert de plaque d’immatriculation pour identifier votre machine sur le réseau, que ce soit votre smartphone, votre PC ou votre tablette. Ces appareils utilisent l’adresse IP de votre box, quand ils passent par le Wi-Fi par exemple. Voilà des méthodes pour connaître son adresse IP.

Qu’est-ce qu’une adresse IP ?

Une adresse IP (IP est un acronyme signifiant Internet Protocol, soit protocole Internet en français) est un code qui est attribué à chaque machine qui se connecte au réseau informatique qu’est Internet. Une analogie souvent utilisée est celle de la plaque d’immatriculation, afin de distinguer les périphériques entre eux, comme pour les véhicules sur la route.

Dans les faits, c’est un peu plus compliqué. Par exemple, plusieurs matériels sont susceptibles de partager la même adresse IP en allant sur le réseau. C’est le cas si vous connectez votre ordinateur et votre smartphone en Wi-Fi avec la box Internet : les deux machines utiliseront la même adresse IP, celle de la box, alors qu’il s’agit bien de deux périphériques distincts.

Quand plusieurs appareils passent par le même réseau Wi-Fi, ils utilisent en fait l’adresse IP de la box Internet sur laquelle ils sont connectés. // Source : Nino Barbey pour Numerama, Pixabay

Les adresses IP servent à contacter les bons périphériques sur le net, dans le cadre du « routage », c’est-à-dire l’acheminement des données sur Internet. Elles servent dans le cadre du système DNS (Domain Name System). Pour faire simple, il s’agit de faire en sorte que l’internaute prenne la bonne « route » sur le réseau quand il va sur tel ou tel site web.

Aujourd’hui, la forme courante de l’adresse IP est une série de quatre nombres qui sont séparés par des points et qui vont de 0 à 255. Cette conception fait que l’on ne peut créer « que » 4,3 milliards d’adresses IP. C’est la norme IPv4. Mais une autre norme est en train d’émerger : l’IPv6. Celle-ci permet de générer 340 sextillions d’adresses. C’est beaucoup.

Le régulateur des télécoms suit la transition de l’écosystème Internet français d’IPv4 vers IPv6. Du côté des opérateurs par exemple, le secteur avance en ordre dispersé. // Source : Arcep

Comment trouver son adresse IP sur Google ?

Vous pouvez trouver votre adresse IP publique, c’est-à-dire votre adresse IP qui est visible sur le web, en tapant une simple requête dans un moteur de recherche. Il suffit d’écrire « what is my IP » sur Google, Bing ou DuckDuckGo pour avoir cette information. À noter qu’une recherche en français ne donne pas directement ce code dans le moteur.

Vous pouvez également faire une recherche générique. Vous tomberez alors sur une myriade de sites web se proposant de vous donner l’information. Certains ont d’ailleurs directement choisi de s’appeler comme la requête que les internautes peuvent taper, à l’image de whatismyipaddress.com, whatismyip.com, whatismyip-address.com ou bien showmyip.com.

Comment trouver son adresse IP sur PC ?

Une méthode un peu moins conviviale consiste à passer par l’invite de commande de Windows.