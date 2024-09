Lecture Zen Résumer l'article

Toyota vient grossir les rangs d’un mouvement de recul observé dans plusieurs groupes automobiles à propos de la voiture électrique. Toyota annonce baisser de 30 % ses objectifs de production pour 2026.

La dernière décision de Toyota n’est pas vraiment surprenante, le groupe japonais peinant toujours à trouver sa place dans le marché de la voiture électrique. Toyota avait précédemment indiqué qu’en 2026, il produirait 1,5 million de voitures électriques. Un article du média Nikkei indique le 6 septembre 2024 que le groupe japonais vient de baisser cet objectif, qui est désormais seulement de 1 million de véhicules électriques.

En réalité, même ce nouvel objectif de 1 million de véhicules électriques apparaît ambitieux pour le groupe japonais.

Des constructeurs automobiles qui ont changé leur fusil d’épaule

Après une période d’euphorie durant laquelle les différents groupes automobile se sont lancés à corps perdu dans les investissements pour la voiture électrique, avec des stratégies souvent bancales, la réalité les a frappés de plein fouet. Apparemment, il y a moins de clients que prévu qui sont prêts à dépenser plus de 50 000 € (ou un équivalent dans d’autres monnaies) pour une voiture électrique haut de gamme. Quelle surprise !

Présentation de la future gamme électrique en Europe. // Source : Denis Meunier pour Toyota

Forcément, cela oblige quelque peu à revoir la stratégie d’expansion prévue. Certains reviennent sur leur objectif de proposer une gamme 100 % électrique d’ici à 5 ans. Parmi les groupes qui ont annoncé réduire la voilure sur l’électrique, on retrouve : Ford, General Motors (GM), Hyundai ou encore plus récemment Volvo.

Étrangement, le groupe Toyota ne s’était pas encore exprimé sur le sujet. Pourtant, le contexte économique se prêtait à un rétropédalage de la part de l’entreprise japonaise.

Une aubaine pour Toyota, qui n’a jamais été convaincu par l’électrique

Nul doute que Toyota se réjouit de voir d’autres constructeurs changer un peu leur stratégie de développement. C’est même une aubaine pour le groupe japonais qui maîtrise bien mieux le marché des motorisations hybrides et s’est toujours montré assez sceptique sur le marché 100 % électrique.

Souvent critiqué pour sa position trop conservatrice, Toyota avait fini par mettre les moyens pour suivre la tendance sur la voiture électrique. Le groupe a commencé à plancher activement sur une gamme de modèles de voitures électriques et promet toujours des batteries solides révolutionnaires pour les prochaines années.

Il faut dire que les débuts du géant automobile sur le marché de la voiture électrique ont dû être vécus comme une douche froide. Le premier véhicule électrique de Lexus, le UX300e, n’a jamais fonctionné, les clients choisissant sa déclinaison hybride.

Toyota Bz4x. // Source : Toyota

Du côté du SUV Toyota bZ4X, le modèle a manqué son lancement. Alors que c’est habituellement le meilleur marché pour la marque, les États-Unis n’ont pas dépassé les 10 000 immatriculations du bZ4X en 2023. En Chine, les ventes ne seraient que d’un peu plus de 6 000 exemplaires sur un période d’un an. Du côté de l’Europe, le modèle a atteint 16 475 immatriculations en 2023, dont un tiers rien qu’avec les ventes en Norvège. C’est un peu mieux, mais pas suffisant pour une marque telle que Toyota. Le cousin Lexus RZ a des immatriculations encore plus timides. En Chine, Toyota a également lancé la bZ3, mais là encore les ventes semblent loin des espoirs de la marque.

En 2024, la marque se rattrape avec des offres commerciales plus agressives, que ce soit sur le tarif du modèle ou sur les offres de leasing. Cela a permis de donner un petit coup de fouet. Durant les 7 premiers mois de l’année, le bZ4X a déjà enregistré 15 000 immatriculations — c’est mieux également aux États-Unis.

Toyota Urban SUV Concept (2024) 100 % électrique. // Source : Denis Meunier pour Toyota

Il faudra observer ce que le groupe va proposer comme voitures électriques pour compléter la gamme d’ici à 2026, avant de la juger trop durement. Mais, dans la dynamique actuelle, un objectif de 1 million de voitures électriques est purement utopique. Il semble un peu facile de critiquer l’électrique et de se replier sur l’hybride, si l’on ne fait aucun effort pour proposer une offre cohérente de modèles en électrique. La notoriété de la marque ne fait pas tout en matière d’électrique. Bien d’autres constructeurs, y compris Volkswagen, l’ont appris à leurs dépens.

Retrouvez des sujets d’actualité sur la mobilité électrique dans notre newsletter éditorialisée Watt Else :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+