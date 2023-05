Comme il fallait s’y attendre au regard du succès de la première édition, il y aura bien un GP Explorer 2. Plusieurs créatrices et créateurs de contenu prendront part à une course au Mans, en septembre 2023.

L’an dernier, Squeezie s’est lancé dans un pari fou : organiser une vraie course automobile sur le mythique circuit du Mans, baptisée le GP Explorer. Pendant une journée entière, des créatrices et créateurs de contenu sont devenus des acteurs du sport mécanique, avec un spectacle digne de la F1 et une réalisation brouillant les pistes avec la télévision. L’événement, retransmis en direct sur Twitch, a été un immense succès, dépassant le million de spectateurs et spectatrices en simultanée (un record à l’époque pour un compte français).

Au regard de cette réussite, Squeezie a très vite fait comprendre qu’il y aura au moins une autre édition du GP Explorer. Le vidéaste avait une annonce importante à partager le 3 mai, à 20 heures, quelques jours après avoir officialisé la création d’une structure e-sport (les Gentle Mates). On connaît désormais la date de la deuxième édition du GP Explorer, avec un rendez-vous pris pour le 9 septembre 2023, toujours au Mans, sur le circuit Bugatti.

GP Explorer 2

Qu’est-ce que le GP Explorer ?

Le GP Explorer est une course automobile organisée par Squeezie. Elle réunit une vingtaine de créatrices et créateurs, répartis en duo dans des écuries soutenues par un sponsor majeur. Ces derniers peuvent être liés au sport mécanique (Alpine, qui est par exemple engagé en F1), à l’automobile (Cupra) ou encore à celui du divertissement (Call of Duty) et permettent d’habiller les équipes. Les voitures en piste sont des Formule 4 homologuées et utilisées par des pilotes professionnels. Ces monoplaces sont quand même capables d’atteindre une vitesse de 220 km/h. Bien évidemment, sécurité oblige, les participants doivent suivre plusieurs stages pour apprendre à piloter une F4. C’est ce qui a fait la force du premier événement : les créateurs de contenu se sont vraiment pris au jeu.

Inspiré des vrais sports mécaniques régis par la FIA, le GP Explorer s’appuie sur un déroulement assez classique. Ainsi, sur une seule journée, les pilotes doivent enchaîner des qualifications pour déterminer la grille de départ et, bien sûr, la course en elle-même. Entre chaque étape, des animations sont proposées sur Twitch, avec un vrai plateau, des commentateurs reconnus et des invités de prestige.

Du côté de la réalisation, les grands moyens sont employés. Le premier GP Explorer a pu compter sur Olivier Denis (le réalisateur des 24 Heures du Mans) avec AMP Visual TV, spécialisée dans la couverture de compétitions sportives à la télé. En 2022, le GP Explorer a prouvé qu’il pouvait jouer dans la cour des grands.

Où se déroule le GP Explorer ?

Le GP Explorer est organisé sur le circuit de Bugatti, situé au Mans. Il s’agit d’une piste mythique de 4,185 kilomètres, qui accueille par exemple les 24 Heures du Mans (course d’Endurance). En Formule 1, elle n’a été utilisée qu’une seule fois, en 1967.

Quels sont les participants du GP Explorer 2 ?

En 2022, le GP Explorer réunissait 22 participants (19 hommes, 3 femmes). Pour la seconde édition, il y en aura 24, ce qui portera le nombre d’équipes à 12. On connaît déjà la majorité des pilotes, sachant que la moitié sera des revenants et 3 sont pour le moment encore secrets. L’un d’entre eux pourrait être Julien Fébreau, célèbre commentateur de F1 pour Canal+ (qui a adoré le GP Explorer).

La liste des pilotes engagés :

Squeezie* et Gotaga*

Kaatsup* et Le Bouseuh*

Djilsi* et Theodort

Billy / ?

Sylvain* et Pierre*

Amixem* et Étienne Moustache*

Theo Juice et Mister V

Manon Lanza* et Depielo*

Seb* et Maghla

Maxime Biaggi et Anaonair

Baghera et Horty

Équipe mystère

(les pilotes avec un * sont des revenants)

Les sponsors seront annoncés le 24 mai, tout comme les couleurs des monoplaces.

Le casting du GP Explorer 2 // Source : Instagram Squeezie

Qui a gagné la première édition du GP Explorer ?

En 2022, la course a été animée par une lutte acharnée entre Sylvain de la chaîne Vilebrequin (spécialisée dans l’automobile) et Depielo (qui a une chaîne sur les sports mécaniques). C’est Sylvain qui a eu le dernier mot. Étienne Moustache a complété le podium.

Le top 10 de la première édition du GP Explorer :

Sylvain (NordVPN)

Depielo (Oscaro)

Étienne Moustache (World of Tanks)

Le Bouseuh (PUBG Mobile)

Squeezie (Call of Duty)

Valouzz (Oscaro)

Djilsi (Alpine)

Manon Lanza (Alpine)

Bibi (Black Adam)

Dobby (Fruitz)

Quand aura lieu la deuxième édition du GP Explorer ?

La deuxième édition du GP Explorer se tiendra le 9 septembre 2023, au circuit Bugatti du Mans. Contrairement à l’édition précédente, organisée le même week-end que le Grand Prix du Japon en Formule 1, il ne viendra en concurrence avec aucun autre événement du sport automobile. Squeezie a déjà promis des surprises et on peut par exemple espérer la présence de certains pilotes de Formule 1, comme Esteban Ocon et Pierre Gasly (qui auront disputé le GP d’Italie le week-end précédent).

Où regarder le GP Explorer en streaming ?

Le GP Explorer est retransmis en intégralité et en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Les créatrices et créateurs de contenu engagés se servent par ailleurs de leur notoriété pour proposer des vidéos à leur communauté, notamment pour partager leur expérience sur la course.

Quand ouvrira la billetterie du GP Explorer 2 ?

Comme en 2022, on pourra se rendre au Mans pour assister à la course en présentiel. Près de 40 000 places avaient été mises en vente pour le premier GP Explorer. Le volume passera à 60 000 pour l’édition de 2023. On pourra en acquérir à partir du 24 mai et on imagine qu’elles seront vendues en quelques minutes. Le prix sera inférieur à 50 €. Si vous ne parvenez pas à obtenir un billet d’entrée, vous pourrez toujours suivre l’intégralité de l’événement sur Twitch.

