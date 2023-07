Quelques clins d’œil aux streameurs français se sont glissés dans r/Place, sur le drapeau tricolore. D’autres pourraient apparaître durant la Pixel War.

La première journée de r/Place est passée et la France s’est octroyée une très large zone du jeu dès le début des hostilités de cette nouvelle Pixel War. Une place enviable, qui lui permet de dessiner des visuels en pixel art par-dessus : on a ainsi vu plusieurs Françaises de renom, mais aussi quelques références à la culture et à la géographie françaises.

Dernièrement, ce sont les streameurs qui sont mis à l’honneur sur r/Place. Le dessin le plus massif est celui montrant Kamel Kebir, plus connu sous le pseudonyme de Kameto. Sa présence sur le drapeau n’est pas un hasard : il s’agit d’un hommage à celui qui a joué un rôle crucial pendant la précédente Pixel War. La stratégie du « printemps, été, automne, hiver » est restée célèbre.

Bon, il y a encore besoin de quelques retouches pour le portrait de Kameto… // Source : Capture d’écran

Durant la Pixel War de 2022, Kameto, qui est un streameur et accessoirement le patron de l’écurie d’esport Kamine Corp, a gagné le surnom de « général Kameto », justement pour le leadership qu’il a exercé sur nombre d’internautes. C’est ce qui explique pourquoi son portrait est agrémenté de nombreuses médailles accrochées au buste.

Autre référence aux streameurs, peut-être plus facile à deviner grâce au texte : le GP Explorer. C’est une course de voitures (Formule 4) que Lucas Hauchard, alias Squeezie, a organisé en 2022 avec des influenceurs et influenceuses. Une nouvelle édition, le GP Explorer 2, est prévue pour septembre avec Gotaga, Billy, Amixem, Mister V, Maghla, Bathera Jones, Horty, etc.

Pour aller plus loin r/Place : les meilleurs mèmes de la Pixel War

Le GP Explorer ! // Source : Capture d’écran

Plus bas, on peut noter deux voitures se faisant face. Celle de droite est le modèle BWT Alpine F1 Team, que l’écurie Alpine engage en F1. Mais c’est surtout celle de gauche qui est à noter : il s’agit du Multipla de 1 300 chevaux construit sous l’égide de la chaîne Vilebrequin, animée par les streameurs Sylvain et Pierre. Le véhicule, fonctionnel, a été au centre d’un évènement communautaire en juin.

L’autre clin d’oeil que l’on a pu relever, c’est le croissant. Bien sûr, cette viennoiserie est caractéristique de l’image de la France. C’est toutefois aussi le logo du projet Mèmes décentralisés, un compte sur Twitter et Instagram qui diffuse des mèmes autour des régions de France. Il y a une chaîne Twitch associée, qui retransmet justement la Pixel War.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.