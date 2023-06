Un joueur de Diablo IV a partagé une vidéo où l’on voit un boss mondial se faire tuer en moins de 15 secondes. Il faut normalement plusieurs minutes pour terrasser un tel ennemi. Y compris à plusieurs.

Dans Diablo IV, les boss mondiaux sont des ennemis particulièrement impressionnants. Ils apparaissent à des horaires et des endroits précis, et on est censé les attaquer à plusieurs pour pouvoir les battre. L’affrontement lui-même doit être épique, long de plusieurs minutes. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, il y a parfois des anomalies.

Dans ce clip partagé sur Reddit le 28 juin, on peut voir qu’un boss mondial a mis moins de 15 secondes à passer de vie à trépas, ce qui est extrêmement rapide — et particulièrement spectaculaire. Mais si l’on regarde avec attention, on s’aperçoit qu’il n’a pas été mis à terre par une coalition énorme de joueurs et de joueuses. Il a surtout subi les foudres d’une classe en particulier : le nécromancien.

Les premiers instants du combat montrent un groupe qui fait péniblement descendre la vie du boss mondial. Puis, sur la droite, apparaît un nécromancien de niveau 86. C’est quand il commence à attaquer que la créature ne voit plus le jour, subissant notamment sept coups critiques de suite (avec des dizaines de milliers de points de dégâts essuyés à chaque fois). C’est vraiment impressionnant.

Dans Diablo IV, les nécromanciens sont vraiment puissants

Selon les différents commentaires, le nécromancien capable de tuer le moindre boss en un temps record repose sur un build spécifique articulé autour d’une compétence à optimiser (lance d’os). La philosophie est simple : rassembler un maximum d’ennemis au même endroit et les canarder avec des attaques puissantes à distance (la fameuse lance d’os). C’est un build particulièrement puissant et conseillé pour le endgame, quand les choses se corsent.

Le 100 % de coups critiques s’explique par l’équipement porté et certaines aptitudes choisies. Comme l’explique Malacath_terumi : « Les nécromanciens ont un équipement légendaire qui augmente leur chance de coup critique de 40 % après avoir utilisé vrilles nécrophages. Ils peuvent aussi sacrifier un guerrier squelette pour obtenir +5 % (bonus porté à +60 % si c’est un mage squelette et +20 % si vous avez un légendaire) ». Pour se faire une idée du build, vous pouvez jeter un œil à cette description disponible sur maxroll.gg.

Il faut toutefois relever que le nécromancien n’est pas la seule classe à atteindre des performances vraiment remarquables à très haut niveau. Depuis la sortie du jeu, on peut croiser des clips mettant en scène d’autres classes, comme druide et voleur, qui sont également capables de dévaster des boss mondiaux en quelques secondes. Tout est affaire de build, de pièces d’équipement et de points de Parangon.

Une nécromancienne dans une cinématique. //Source : Blizzard

Sur YouTube, on peut trouver d’autres vidéos étalant la puissance des nécromanciens spécialisés dans la lance d’os. Il a par exemple fallu 5 secondes à Rob2628 pour battre un boss mondial (son personnage est néanmoins au niveau 100). Depuis les premières phases de bêta ouverte de Diablo IV, on a pu se rendre compte à quel point les nécromanciens sont très, très forts. C’est une classe qu’on peut conseiller facilement à des débutants. D’autant que Blizzard a tendance à l’épargner dans ses mises à jour permettant de rééquilibrer le casting.

