Les joueurs de Diablo 4, le dernier titre phare développé par Blizzard, n’ont pas pu profiter de leur jeu suite à une attaque DDoS le 25 juin. La situation est revenue à la normale.

L’aventure Diablo IV a dû être mise en pause le temps d’une journée. Le 25 juin, le studio Blizzard, qui a lancé le hack’n’slash debut juin, a indiqué avoir subi une cyberattaque de type DDOS – aussi appelée attaque par déni de service distribuée – contre ses serveurs.

Concrètement, ce procédé consiste à lancer des vagues de connexion dirigées simultanément vers une plateforme précise. Si le nombre de requêtes est suffisamment élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter et le site visé s’éteint, pendant quelques heures le plus souvent. La panne a débuté tôt dans la matinée et s’est tout de suite ressentie puisqu’elle a privé des centaines de milliers joueurs de lancer leur nouveau passe-temps favori. Le jeu est en effet le titre de Blizzard « le plus rapidement vendu de l’histoire du groupe », sachant que Diablo III s’était écoulé à 3,5 millions d’exemplaires en 24 heures en 2012.

Aucune info sur les auteurs

Les fans de la saga Diablo se sont rapidement plaints sur Twitter. L’écran d’accueil affichait différents messages, comme « impossible de trouver une licence », « en attente » ou « nous expérimentons une attaque DDOS », empêchant les joueurs de lancer le jeu. Des messages également reproduits dans le lanceur Battle.net, qui ont évolué au cours de la journée.

L’écran d’accueil du jeu ce 25 juin. // Source : Xeleko / Twitter

Pour les joueurs et les joueuses, il était difficile de rejoindre le monde de Diablo : s’il était possible d’afficher l’écran d’accueil où se trouvent les personnages, accéder à Sanctuaire était très compliqué. Des files d’attente apparaissaient, parfois longues de plusieurs dizaines de minutes. Et si l’on parvenait à se connecter quand même, des ralentissements et des défaillances survenaient.

Diablo IV a progressivement retrouvé une situation normale dans la soirée du 25 juin. À cette occasion, de nombreuses personnes ont reproché à Blizzard de ne pas instaurer un mode hors ligne pour continuer l’aventure sans avoir à se connecter à Internet. Il faut en effet se connecter aux services en ligne de l’éditeur pour jouer au jeu, y compris la campagne en modo solo.

L’éditeur a indiqué enquêter sur le problème, les auteurs de cette attaque ne sont pas connus. Les joueurs peuvent reprendre tranquillement le jeu et découvrir les scènes post-générique après l’avoir terminé.

