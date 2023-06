À partir du 15 juillet, la série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo éponyme, ne sera plus proposée aux abonnés Prime Video. Conformément à son accord avec le groupe Warner Bros. Discovery, Amazon va intégrer la série au Pass Warner, vendu 9,99 euros par mois.

Il fallait s’y attendre, mais comment ne pas être déçu ? En janvier 2023, alors que The Last of Us était sans diffuseur et que OCS venait de perdre les droits des contenus HBO, Amazon s’était présenté en sauveur en annonçant qu’il allait diffuser la série dès son premier jour de diffusion aux États-Unis, grâce à un partenariat avec le groupe Warner Bros. Discovery (qui possède HBO). Une très bonne nouvelle pour les fans de la licence, qui soulevait néanmoins plein de questions. Amazon avait-il acheté les droits français de The Last of Us pour de bon ? Ou avait-il seulement conclu un accord de diffusion pour la saison 1 ?

Le 25 juin, par mail, Amazon a prévenu certains de ses abonnés du retrait de la série de son catalogue le 15 juillet, précisément six mois après la diffusion du tout premier épisode. Il s’agissait donc d’un partenariat court-terme.

Le mail envoyé par Amazon à certains abonnés, qui annonce la fin de The Last of Us sur Prime Video. // Source : Stéphane Bauza / Twitter

The Last of Us va rejoindre le Pass Warner… avant MAX ?

Sans surprise, c’est sur le Pass Warner que va atterrir The Last of Us (et vraisembablement ses futures saisons). Commercialisé au tarif de 9,99 euros par mois sous la forme d’une option à Prime Video, le Pass Warner propose tous les contenus HBO, Discovery, Eurosport, TCM, Warner, Cartoon Network… Le Pass Warner avait été lancé après la fin du partenariat avec OCS.

D’ici la saison 2 de The Last of Us, il n’est pas impossible que le groupe Warner Bros. Discovery lance enfin MAX, son service de streaming autrefois connu sous le nom de HBO Max. Si MAX arrive en France, l’avenir du Pass Warner pourrait être menacé, même s’il est possible qu’il se contente de changer de nom et reste intégré à Prime Video, sous la forme d’une Amazon Channel.

Véritable phénomène de 2023, The Last of Us n’aura tenu que six mois sur Prime Video. // Source : YouTube/HBO

Si vous n’avez pas vu The Last of Us et que vous ne comptez pas vous abonner au Pass Warner, il est vivement recommandé de le faire dans les prochaines semaines. Il est peu probable que la série revienne un jour sur un service de streaming comme Prime Video ou Netflix, au vu de l’habitude qu’a Warner Bros. Discovery de protéger ses propres contenus. Son partenariat avec Amazon était une anomalie, qui n’a duré que 6 mois.

