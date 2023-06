Le premier semestre de l’année 2023 a été particulièrement généreux pour les joueuses et les joueurs. Et, ils n’auront pas le temps de dire ouf à en juger par ce qui les attend d’ici au mois de décembre.

Hi-Fi Rush, le remake de Dead Space, Metroid Prime Remastered, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Final Fantasy XVI... Si l’année 2023 se terminait maintenant, on pourrait déjà dire qu’elle est réussie en terme de grosses sorties.

Cependant, on espère que vous avez encore quelques économies… Car le deuxième semestre 2023 s’annonce tout aussi copieux. Grâce aux différentes conférences organisées dans le cadre du Summer Game Fest, on a une vision plus claire du calendrier et, d’ici au 31 décembre, on aura largement de quoi faire.

Starfield. // Source : Microsoft/Bethesda

Les 11 jeux qu’on attend pendant le deuxième semestre 2023

Remnant 2 – 25 juillet (PS5, Xbox Series & PC)

Le tout premier Remnant avait su créer la surprise grâce à sa formule atypique, consistant à appliquer la formule des Dark Souls à un jeu de tir en vue à la troisième personne. Tout n’était pas réussi, mais la proposition valait franchement le détour. On se dit que les développeurs ont sans doute tiré des enseignements de ce premier jeu pour offrir une suite bien plus aboutie. En prime, il y a un chien mignon.

Atlas Fallen – 10 août (PS5, Xbox Series & PC)

Deck13 est un studio qui est en constante progression depuis plusieurs années. Il y a un vrai écart entre Lords of the Fallen, piètre copie de Dark Souls, et The Surge 2, qui s’approprie un genre avec des idées à lui. Si l’évolution se poursuit, Atlas Fallen devrait frôler l’excellence. On le souhaite à Deck13, sachant que les bandes-annonces donnent envie.

Blasphemous 2 – 24 août (PS5, Xbox Series, Switch & PC)

Blasphemous premier du nom est un modèle du genre Metroidvania, même s’il faut accepter sa direction artistique pour lequel le qualificatif lugubre serait insuffisant. On se demande ce que les développeurs nous préparent pour la suite, qui s’inscrira forcément dans la lignée. Du sang, des boss impressionnants, du sang, des secrets, du sang…

Starfield – 6 septembre (Xbox Series & PC)

Il serait un tantinet exagéré, voire alarmant, d’affirmer que Starfield est l’opération de la dernière chance pour Microsoft. On n’est pas très loin de la vérité : l’écosystème Xbox a vraiment besoin que Starfield soit à la hauteur des espérances et des promesses placées en lui. Bethesda semble avoir mis tout ce qu’il pouvait dans ce RPG copieux et généreux. Tellement copieux et généreux qu’il doit faire des concessions techniques sur Xbox Series X. Si Starfield matérialise ce qu’il prétend être, alors il pourrait vite devenir un incontournable.

Lies of P – 19 septembre (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One & PC)

Lies of P est alléchant rien que par l’univers qu’il déploie : il se permet de revisiter le conte de Pinocchio, sous un prisme très sombre. Pour les développeurs, cette forme accompagnera un fond ouvertement inspiré des Dark Souls. En bref, Lies of P sera un RPG orienté action, articulé autour de combats exigeants. Il existe une démo jouable pour se faire une première idée. Si quelques couacs sautent aux yeux (les parades approximatives et les esquives brouillonnes), le jeu est suffisamment intrigant pour qu’on lui donne sa chance.

Forza Motorsport – 10 octobre (Xbox Series & PC)

On préférerait un Forza Horizon 6, mais ce sera donc un Forza Motorsport pour cette année. Le gameplay plus axé sur la simulation ne fera pas l’unanimité. En revanche, graphiquement, ce jeu pensé pour la Xbox Series X devrait mettre la gomme. C’est simple, on s’attend à écrire qu’il s’agit de la plus belle vitrine disponible sur console, avec des voitures modélisées à la perfection, des décors garnis et un photoréalisme sidérant. Le rendez-vous est pris.

Lords of the Fallen – 13 octobre (PS5, Xbox Series & PC)

Oublions le Lords of the Fallen original. Il était vraiment raté. Ce reboot est pensé pour laver l’affront et nous prouver qu’un rival de taille aux jeux de FromSoftware (Elden Ring) peut bien exister. Propulsé par le moteur graphique Unreal Engine 5, Lords of the Fallen a des ambitions élevées. Le studio a annoncé la couleur en février 2023 en voulant devenir une référence et, surtout, en proposant un « Dark Souls 4.5 ». Gare à la chute quand même.

Alan Wake II – 17 octobre (PS5, Xbox Series & PC)

Alan Wake est un jeu culte de l’ère Xbox 360, et il s’est récemment offert une remasterisation digne de son statut. Elle n’est pas uniquement là pour faire joli puisque Remedy est prêt à passer la seconde avec un Alan Wake 2. Cette fois, le héros ne sera pas seul dans son trip psychologique et angoissant.

Marvel’s Spider-Man 2 – 20 octobre (PS5)

Il ne fait quasiment aucun doute que Marvel’s Spider-Man 2 convaincra énormément de fans. Le super-héros peut s’appuyer sur sa cote de popularité immense, couplée au savoir-faire de PlayStation pour proposer une aventure de qualité. Le premier épisode était globalement réussi et le studio Insomniac Games n’a qu’à capitaliser sur les qualités (le gameplay d’une fluidité exemplaire) et effacer quelques défauts gênants (la structure trop scolaire). Le simple fait de jouer Venom est déjà un sacré atout.

Super Mario Bros. Wonder – 20 octobre (Nintendo Switch)

Nintendo va proposer une nouvelle aventure du célèbre plombier moustachu, quelques mois après avoir rencontré un franc succès au cinéma. La première bande-annonce de gameplay de Super Mario Bros. Wonder augure uniquement le meilleur : un rendu 2D illuminé par des animations d’orfèvre, de petites trouvailles de gameplay pour bousculer une illustre formule et une nouvelle transformation qui se suffirait presque à elle-même. Oui, il y aura Mario éléphant dans Super Mario. Wonder.

Avatar: Frontiers of Pandora – 7 décembre (PS5, Xbox Series & PC)

Un jeu vidéo Avatar édité par Ubisoft est un événement en soi. On parle quand même d’une juteuse licence cinématographique (créée par James Cameron) et d’une entreprise qui a besoin de retrouver son lustre d’antan. La longue vidéo de gameplay diffusée il y a quelques semaines préfigure un jeu inspiré des Far Cry, avec l’argument de l’univers en plus. Se balader en toute liberté dans Pandora ? Pourquoi pas.

