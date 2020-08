L'Epic Games Store continue de gâter ses utilisateurs. Du 13 au 20 août, ils vont pouvoir récupérer Remnant: From the Ashes, savant mélange entre Dark Souls et jeu de tir à la troisième personne.

Epic Games offre régulièrement des jeux à ses utilisateurs par l’intermédiaire de son Store, concurrent de Steam. Du 13 au 20 août, on pourra récupérer Remnant : From the Ashes, sorti le 20 août 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Si jamais vous êtes passés à côté, on ne peut que vous conseiller de lui donner sa chance. Développé par Gunfire Games, il prouve que l’exigence popularisée par Dark Souls et les sensations d’un bon jeu de tir peuvent faire bon ménage.

Remnant : From the Ashes est d’autant plus surprenant que personne ne l’attendait vraiment à ce niveau de qualité. Gunfire Games avait lancé le médiocre Darksiders 3 quelques mois plus tôt et les productions inspirées des Dark Souls sont loin d’avoir convaincu. En reprenant certaines règles, mais en s’affranchissant du cadre habituel, Remnant : From the Ashes plaira à coup sûr aux amateurs de défis à parcourir en solo ou à plusieurs.

Pourquoi il faut jouer à Remnant : From the Ashes

Les jeux de tir à la troisième personne, ou TPS, reposent généralement sur un challenge pensé pour ne frustrer personne — sauf à cocher les difficultés les plus élevées. Il y a un argument récréatif que l’on retrouve par exemple dans Uncharted 4 : A Thief’s End, exclusivité PS4 qui mise davantage sur la narration pour tenir en haleine le joueur. Remnant : From the Ashes, lui, se base sur la capacité à s’imprégner d’un monde mystérieux et à maîtriser un gameplay pour battre des hordes d’ennemis et des boss impressionnants. Les premières heures sont naturellement hésitantes : on a du mal à poser des mots simples sur l’univers, on peine à s’y retrouver dans l’interface austère et on tombe rapidement face à la puissance des monstres. Puis on s’accroche.

Remnant : From the Ashes captive, car il propose un feeling des armes très convaincant, que ce soit en termes de recul, de rechargement ou de sons émis. L’immersion est totale et la variété de l’arsenal, à améliorer avec des ressources et des modificateurs, constitue une autre qualité indéniable. Il y a aussi des compétences puissantes, des traits pour se spécialiser, du butin… En bref, Remnant : From the Ashes s’approprie tout ce qu’il faut du genre RPG pour tendre une carotte aux aventuriers désireux d’en voir le bout.

De vraies forces pour qui voudrait ajouter un peu de fierté à sa passion

Le jeu de Gunfire Games est grisant dans cette manière de récompenser la maîtrise et le perfectionnement à mesure que les heures défilent. Il pardonne un peu plus les erreurs qu’un Dark Souls, mais réclame de l’attention, du timing (bonne gestion des roulades) et un soupçon d’instinct pour survivre. C’est particulièrement vrai pour les boss, qui sont toujours accompagnés de fidèles soldats pour corser la tâche. La victoire n’en est que plus méritante, doublée d’un sentiment d’accomplissement qui décuple le plaisir. Remnant : From the Ashes ne s’adresse pas à tout le monde et il dispose de vraies forces pour qui voudrait ajouter un peu de fierté à sa passion.

À noter que Remnant : From the Ashes se distingue par ses donjons générés de façon procédurale. Grâce à cette distinction, le TPS assure une rejouabilité certaine puisqu’aucune partie n’est censée se ressembler. En pratique, la palette de cheminements mise à disposition manque de variété. Mais on peut quand même passer à côté de certaines zones ou adversaires coriaces. Pour tour voir, les complétistes devront se lancer dans des aventures uniques depuis le hub central, qui sert de portails aux différents environnements que le joueur doit traverser pour éliminer les forces du mal. On regrettera simplement les graphismes qui manquent de finesse et les quelques soucis de finition.

Comment télécharger gratuitement Remnant : From the Ashes

Pour obtenir Remnant : From the Ashes sans rien payer, vous n’avez pas besoin d’un abonnement :

Il suffit d’aller sur la plateforme Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants.

Une fois sur la boutique, vous trouverez facilement l’onglet pour acquérir Remnant : From the Ashes.

Pour fêter sa disponibilité sur l’Epic Games Store, Remnant : From the Ashes sera gratuit du 13 au 20 août.

Votre PC fera-t-il tourner Remnant : From the Ashes

Concernant les configurations préconisées pour jouer à Remnant : From The Ashes, l’Epic Games Store indique :

Minimale Recommandée Système d’exploitation Windows 7/8/10 64 bits Processeur Intel Core i3-7350K (4,20 GHz) Intel Core i5-4590 (3,70 GHz) Mémoire vive 8 Go Carte graphique AMD Radeon RX 470 Nvidia GeForce GTX 970

Bien sûr, plus votre PC sera puissant, plus Remnant : From The Ashes offrira une expérience confortable, tant visuellement que techniquement (ce qui est important pour un jeu exigeant). Si votre configuration est trop juste, rien ne vous empêche de l’ajouter à votre bibliothèque pour en profiter plus tard.

