[Deal du Jour] La Fnac offre en ce moment le jeu vidéo Diablo IV, pour l’achat d’une console Xbox Series S. Si le dernier jeu de Blizzard Entertainment vous fait cruellement de l’œil, c’est l’occasion de l’obtenir gratuitement, avec une excellente console.

C’est quoi, cette offre sur la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft, dénuée de lecteur de disques. Elle est vendue au prix de 299,99 €. La Fnac propose le jeu vidéo Diablo IV gratuitement avec l’achat de la console.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ajouter dans le panier la Xbox Series S au prix de 299,99 € et le jeu Diablo IV en dématérialisé, au prix de 79,99 €. Vous recevrez alors ce dernier gratuitement, via un code de téléchargement.

C’est quoi, la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft, qui ne lit que les jeux dématérialisés. Elle ne possède pas de lecteur de disques, contrairement à la Series X. Plus compacte et plus abordable que sa grande sœur, elle est aussi moins puissante. Elle est dotée d’un processeur 4 TFlops, de 10 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Puisque la console est uniquement dédiée au téléchargement, la question du stockage se pose alors. La Series S se destine aux joueuses et joueurs qui ne conservent pas les jeux dans leur console, ou qui ne jouent qu’occasionnellement. Le stockage n’est dans ce cas pas vraiment un problème.

Si toutefois vous souhaitez augmenter la capacité de stockage de votre Series S, le disque externe de 2 To de la marque Seagate est en ce moment en promotion sur Amazon au prix de 89,99 €. Enfin, le Xbox Game Pass vous offre un accès illimité à la bibliothèque de jeux Xbox. Microsoft y ajoute régulièrement de nouveaux titres récents, comme le très beau Dordogne, présent dans les nouveaux jeux de juin.

Cette offre avec Diablo IV est-elle une bonne affaire ?

Diablo IV est le quatrième épisode de la saga de Blizzard, mais est parfaitement jouable indépendamment. Le conflit éternel entre les cieux et les enfers est au cœur du récit, et cet opus constitue une très belle porte d’entrée dans l’univers riche de la saga. Vous pouvez consulter notre récapitulatif de l’histoire, dans notre article dédié. Le jeu est un hack ‘n’ slash au gameplay d’une efficacité redoutable. Avancez, tapez les ennemis, ramassez le butin et gagnez de l’expérience, pour faire progresser votre personnage. Les combats sont jouissifs et techniques, et certains affrontements vous demanderont de la tactique, notamment les boss. La personnalisation poussée de votre avatar est toujours aussi gratifiante.

Diablo IV est visuellement magnifique. La technique rend parfaitement justice à l’incroyable direction artistique. Vous serez souvent amené à contempler le jeu et la beauté de ces décors. Les éclairages maitrisés mettent en valeur l’univers gothique d’une beauté surréaliste et horrifique, le tout appuyé par un sound design efficace. La jouabilité est excellente sur console, grâce à de nombreux raccourcis bien pensés. Seuls les menus, très chargés, manquent de lisibilité, et souffrent d’une navigation un peu hasardeuse à la manette. Enfin, la campagne est entièrement jouable en solo, mais vous pourrez partager votre progression et lancer des parties coopératives avec d’autres joueuses et joueurs du monde entier.

