Microsoft a levé le voile sur la première fournée de jeux qui arriveront sur le Xbox Game Pass en juin. Il y a déjà huit nouveautés à prévoir ces prochaines semaines. Mais, surtout, il ne faut pas oublier un point essentiel : la firme de Redmond tiendra une grosse conférence le 11 juin et on imagine que d’autres jeux seront annoncés à cette occasion.

D’ici au 15 juin, on aura l’occasion de se plonger dans le jeu d’horreur Amnesia: The Bunker et le très joli Dordogne. Deux salles, deux ambiances.

Amnesia: The Bunker // Source : Frictional Games

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en mai 2023

1er juin : Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Console & PC)

Oui, oui. Il s’agit d’un jeu où on répare des voitures comme un garagiste. Plus de 4 000 pièces uniques à manipuler !

1er juin : Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer (Cloud, Console & PC)

Les FPS à l’ancienne sont très populaires en ce moment. En plus de son nom à rallonge, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer empile sept armes, du sang, du gore et de la musique entêtante.

1er juin : The Big Con (Cloud, Console & PC)

Dans The Big Con, on incarne une ado arnaqueuse où il faut choisir qui on vole.

6 juin : Amnesia: The Bunker (Cloud, Console & PC)

Un jeu d’horreur qui prend place dans un bunker de la Première Guerre mondiale. La lampe torche est fournie. Mais bon…

6 juin : Hypnospace Outlaw (Cloud, Console & PC)

Un simulateur de l’Internet des années 90. Voici la description officielle : « Vous y surfez sur des sites merveilleux et parfois étranges pour chasser celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, tout en gardant un œil sur votre boite mail, en évitant les virus et les publicités et en téléchargeant une belle quantité d’applications qui pourront vous être utiles. » On espère que le méchant s’appelle Hadopi.

8 juin : Rune Factory 4 Special (Cloud, Console & PC)

Une aventure agricole où il faut aussi oser s’aventurer dans des donjons.

8 juin : Stacking (Cloud & Console)

Dans ce très, très vieux jeu, on utilise des poupées russes vivantes pour résoudre des énigmes.

13 juin : Dordogne (Cloud, Console & PC)

Franchement, regardez la bande-annonce, admirez la direction et artistique et cela suffira à vous convaincre.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 juin

Bridge Constructor Portal (Cloud, Console & PC)

Chorus (Cloud, Console & PC)

Maneater (Cloud, Console & PC)

Mortal Shell (Cloud, Console & PC)

Serious Sam 4 (Cloud, Console & PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

