Blizzard confirme que l’histoire principale de Diablo IV prendra fin avec le jeu de base. Tout ce qui sera ajouté après dans le cadre des saisons ne la développera pas davantage. Il faudra attendre les extensions pour qu’elle se poursuive.

De base, le contenu de Diablo IV s’annonce abondant si l’on se fie aux différentes bêtas organisées ce printemps. Assez pour que l’on y passe des jours entiers. Cela étant, Blizzard fera continuellement évoluer le jeu pour que sa communauté ne quitte jamais le monde de Sanctuaire. Il y aura une ou des extensions traditionnelles (DLC payant) et il y aura des ajouts saisonniers (mises à jour gratuites). Ces deux voies n’auront pas les mêmes enjeux.

Dans un entretien accordé à Eurogamer et publié le 25 mai, Joe Piepiora, directeur du jeu, confirme ainsi que seules les grosses extensions poursuivront l’intrigue principale de Diablo IV. « Nous avons deux types de contenu différents pour après le lancement. Nous avons nos sorties saisonnières trimestrielles, et puis nous aurons les extensions », prévient l’intéressé.

Inarius, personnage clé dans Diablo. // Source : Blizzard

La principale différence sera narrative : les saisons compileront des petits arcs scénaristiques sur un laps de temps très court, et ces récits ne seront pas obligatoires pour se plonger dans la suite des événements. Ils permettront quand même de développer l’univers de Diablo IV et, surtout, de patienter jusqu’aux extensions.

Tout comprendre aux futurs contenus de Diablo IV

« Chaque saison aura une suite de quêtes qui explorera un thème », révèle Joe Piepiora. Il poursuit : « Elle pourra introduire de nouveaux personnages ou en faire revenir des anciens, mais ce sera une histoire qui se suffira à elle-même ». Chaque saison permettra aussi de découvrir des éléments de gameplay supplémentaires, de récupérer des récompenses uniques, de combattre des monstres inédits… Mais si vous avez loupé une saison pour une raison ou pour une autre, vous ne serez jamais largué dans Diablo IV. Voilà pourquoi ces grosses mises à jour n’iront pas trop loin dans la narration.

Cette manière d’améliorer Diablo IV en continu est alimentée par toute l’expérience acquise grâce à Diablo III, qui s’est révélé être très riche en enseignements sur l’entretien d’un jeu service. Les saisons ne serviront jamais de socles pour bâtir quelque chose pour l’avenir. Elles seront des petites parenthèses pour explorer Sanctuaire sous d’autres prismes.

Blizzard profitera-t-il des saisons pour agrandir la carte ? Cela reste une voie possible à en croire Joe Piepiora : « En toute transparence, agrandir Sanctuaire pour nos saisons est quelque chose que nous aimerions faire. Mais il y a des considérations techniques à considérer et cela prend du temps. » L’entreprise peut aussi réserver la création de nouveaux environnements aux extensions, qui auront un prix à justifier. On comprend l’idée générale : le but est de ne pas transformer les saisons en extensions — et vice-versa.

