Pour les amoureux d’univers geeks et artistiques, le catalogue de Disney+ est une petite mine d’or. Du côté des séries documentaires disponibles en streaming, 3 plongées dans le monde de la musique, des comics, du cinéma et du dessin valent particulièrement le coup d’œil : Ed Sheeran : La Somme de tout, MPower et Esquisses.

Si la pop culture rythme votre vie, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà écumé une bonne partie des contenus disponibles sur Disney+, entre films Marvel, dessins animés Pixar et séries Star Wars. Mais on oublie parfois que la plateforme de SVOD propose également des séries documentaire passionnantes, qui nous offrent une porte d’entrée inédite sur ces créations artistiques que l’on aime tant.

Esquisses // Source : Disney+

En ce mercredi 24 mai 2023, nous vous recommandons ainsi d’entrer dans l’esprit d’une pop star avec Ed Sheeran : La Somme de tout, de combattre aux côtés des héroïnes Marvel avec MPower ou d’exercer votre talent pour le dessin avec Esquisses.

Ed Sheeran : La Somme de tout sur Disney+, la série idéale pour allier musique et santé mentale

Début mai 2023, Ed Sheeran dévoilait au monde entier son nouvel album, Substract. Comme ses compositions précédentes, ce nouvel opus est déjà entouré de succès et de tournées phénoménales à travers les plus grandes salles de concert. Ed Sheeran : La Somme de tout ambitionne de raconter les épreuves derrière les chansons, l’homme derrière la pop star. Et disons-le clairement : cela fonctionne à merveille.

Que vous soyez un fan absolu ou non du chanteur de Thinking Out Loud, Perfect ou encore The Shape of You, cette série documentaire permet de changer de perspective sur la célébrité et sur la composition musicale. On y suit Ed Sheeran, de ses débuts sous forme de success story à aujourd’hui, en s’attardant notamment sur l’année 2022, qui a grandement bouleversé sa santé mentale. Ces 4 épisodes de seulement 30 minutes chacun dévoilent l’artiste comme rarement, notamment dans sa vie de famille.

On découvre véritablement de nouvelles facettes de ce trentenaire sensible, qui semble avoir une grande confiance en lui, mais qui donne aussi beaucoup à son public, parfois au détriment de son intimité. On comprend également mieux les expériences personnelles qui l’ont amené à composer tous ses tubes, qui restent largement en tête. Mais préparez les mouchoirs : certains passages sont vraiment émouvants.

À voir si vous avez aimé : Get Back ; Folklore : The Long Pond Studio Sessions ; Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman

Get Back ; Folklore : The Long Pond Studio Sessions ; Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman À voir si vous cherchez : documentaire musical ; coulisses de la création artistique ; santé mentale ; amour ; pop-folk ; success story ; épisodes courts ; chanteur iconique ; histoire intime ; pleurer et rire avec Ed Sheeran ; avoir la chanson Perfect en tête pour le reste de la journée (désolés)

MPower sur Disney+, la série idéale pour (re)prendre le pouvoir

Vous aimez probablement les super-héroïnes de l’univers Marvel, comme beaucoup de monde. Mais connaissez-vous vraiment ces personnages iconiques de la pop culture ? La série MPower donne la parole aux actrices qui leur donnent vie à l’écran, mais aussi aux équipes techniques et artistiques qui les subliment sur les plateaux de tournage. En 4 épisodes, ce documentaire fait souffler un agréable vent de sororité sur une industrie encore trop masculine.

Si l’on a parfois l’impression de voir une pub pour Marvel grandeur nature, MPower reste une série très instructive, qui rappelle encore et toujours le pouvoir de la représentation à l’écran. Des fans sont ainsi interrogées sur leur lien avec ces héroïnes et la façon dont elles inspirent des milliers de jeunes femmes à travers le monde. Si vous ne jurez que par Marvel, version comics ou grand écran, MPower est vraiment un incontournable pour mieux comprendre pourquoi ces personnages nous touchent à chaque nouvelle apparition. Et avec ses épisodes de seulement 40 minutes, le visionnage ne vous prendra pas plus de 3 heures, donc il serait vraiment dommage de passer à côté de cette bouffée d’air féministe.

À voir si vous avez aimé : Marvel’s 616 ; Black Panther ; Les Gardiens de la Galaxie ; WandaVision ; Captain Marvel

Marvel’s 616 ; Black Panther ; Les Gardiens de la Galaxie ; WandaVision ; Captain Marvel À voir si vous cherchez : cinéma ; comics ; héroïnes ; super-pouvoirs ; univers Marvel ; parcours de fans ; interviews d’actrices ; équipes artistiques ; baston ; importance de la représentation à l’écran ; épisodes longs ; à voir en famille ; avoir envie de prendre les armes pour combattre auprès de Captain Marvel ou Gamora

Esquisses sur Disney+, la série idéale pour révéler votre talent artistique

Les personnages Disney vous fascinent mais vous pensez que les dessiner revient à grimper l’Everest ? Esquisses tente de vous prouver le contraire en développant le parcours de 6 illustrateurs travaillant pour les célèbres studios d’animation. La série documentaire est ainsi un mélange entre des biographies inspirantes et des tutos pour apprendre à dessiner Olaf de La Reine des Neiges, Mirabel d’Encanto ou encore Kuzco. La durée des épisodes (seulement 20 minutes) se prête parfaitement à une petite session gribouillage, sans trop nous abreuver d’informations.

Parfaitement équilibrée, Esquisses permet également de rencontrer les esprits créatifs derrière les personnages les plus mignons de la pop culture. Pourtant, les 6 interlocuteurs, mis en valeur dans 6 épisodes distincts, évoluent dans un décor très sobre, uniquement composé d’un pupitre d’artiste. Mais cette simplicité fait aussi la force de cette série documentaire vraiment passionnante, dont on rêve de découvrir une saison 2. À vos crayons ! Prêts ? Dessinez !

À voir si vous avez aimé : Il était une fois les Imagineers ; Souvenirs de Tournage ; Encanto ; La Reine des Neiges ; Le Roi Lion ; Aladdin ; Kuzco, l’empereur mégalo ; Peter Pan

Il était une fois les Imagineers ; Souvenirs de Tournage ; Encanto ; La Reine des Neiges ; Le Roi Lion ; Aladdin ; Kuzco, l’empereur mégalo ; Peter Pan À voir si vous cherchez : coulisses de Disney ; tutoriels ; histoires intimes ; biographies ; épisodes courts ; à voir en famille ; feel-good ; rencontrer des illustrateurs et illustratrices hors pair ; découvrir les dessous de vos personnages Disney préférés ; enfin prendre ces cours de dessin dont vous rêvez depuis toujours

