Pour avoir le rythme dans la peau, nous vous recommandons 3 documentaires et concerts sur Disney+ : Folklore: The Long Pond Studio Sessions, Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman et Derrière les murs des studios Abbey Road.

Redécouvrir nos stars préférées sous un nouveau jour, plus intimiste et personnel, est toujours une formidable expérience. Et les documentaires musicaux, qui peuplent les plateformes de SVOD, sont un excellent moyen de plonger dans les coulisses de cette industrie pleine de paillettes.

En ce dimanche 26 mars 2023, nous vous invitons donc à vous installer confortablement devant Disney+ pour passer un moment privilégié aux côtés de Taylor Swift avec Folklore: The Long Pond Studio Sessions, de U2 avec Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman ou des Beatles avec Derrière les murs des studios Abbey Road.

Et oui, les documentaires ont toujours des noms à rallonge, on vous l’accorde.

Paul McCartney dans Derrière les murs des studios Abbey Road // Source : Mary McCartney/Disney+

Folklore: The Long Pond Studio Sessions, un cocon de douceur avec Taylor Swift

En juillet 2020, Taylor Swift dévoilait Folklore, son huitième album studio, à la surprise générale. Écrit et enregistré à distance pendant le premier confinement, dû à la pandémie de covid, ce recueil de 16 titres inédits tranche avec l’image que pouvait renvoyer la chanteuse jusqu’alors. Ici, aucun tube pop n’est au programme, mais plutôt une douce évasion sur des rythmes folk et country. Dans ce documentaire, mêlé à un concert intimiste, Taylor Swift interprète l’intégralité de Folklore aux côtés de ses producteurs et musiciens, Aaron Dessner et Jack Antonoff. L’occasion pour eux d’enregistrer pour la première fois tous ensemble, dans la même pièce.

Assister à ce concert, même à travers notre écran, est une expérience d’une sérénité absolue. L’enchaînement de ces titres, version acoustique, permet de mieux apprécier la voix rassurante de Taylor Swift mais aussi les somptueux arrangements de cet album, qui a cartonné à sa sortie. Entre chaque mélodie, l’artiste raconte son rapport à la création et comment elle a composé ces mélodies dans lesquelles elle se dévoile comme rarement. Le tout est sublimé par le cadre bucolique des Long Pond Studios, perdus au milieu d’une nature apaisante. Si vous avez besoin d’une bonne dose de réconfort durant votre week-end, ne passez pas à côté de ce concert et de cet album d’une grande délicatesse.

Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman, une virée musicale dans les rues de Dublin

With or Without You, Sunday Bloody Sunday, One… Les tubes de U2 ne manquent clairement pas et ont définitivement marqué l’histoire du rock de leur empreinte singulière. Mais connaissez-vous vraiment le duo derrière la légende ? Bono & The Edge : A Sort of Homecoming avec Dave Letterman vous propose de voyager en compagnie du leader du groupe, Bono, et du guitariste iconique The Edge, dans les rues irlandaises. C’est à Dublin que les deux artistes emmènent l’animateur et producteur américain David Letterman, pour une excursion en tout simplicité dans leur passé et au cœur de leurs lieux favoris. L’occasion pour Bono et The Edge de revenir sur leur amitié clé, qui dure depuis déjà 45 ans, agrémenté par les commentaires hilarants de David Letterman.

Au milieu de ces confessions intimes, le documentaire nous laisse également savourer quelques séquences live inédites de U2, alors que le groupe vient de sortir son nouvel album, Songs of Surrender. Le film porte ainsi un regard bienveillant sur ce groupe culte et sur les lieux irlandais qui l’ont vu naître. Une façon originale de révéler les coulisses de création de U2, et notamment le rôle capital de The Edge dans l’équilibre du groupe. A Sort of Homecoming dévoile même les tensions se cristallisant autour de Bono, connu pour ses choix politiques parfois douteux. On sort de ce documentaire avec la sensation de mieux connaître ce duo phare du rock’n’roll, qui ne cède pas pour autant aux confidences exagérées. Et puis, rien que pour l’atmosphère chaleureuse des rues de Dublin, on en redemande encore.

Derrière les murs des studios Abbey Road, une plongée au cœur des plus grand albums de l’Histoire

Vous connaissez évidemment le fameux passage piéton, devenu iconique grâce à la pochette de l’album Abbey Road des Beatles. Mais les studios qui se situent dans la même rue connaissent, eux, moins d’engouement populaire. Pourtant, ces quatre murs ont abrité les enregistrements de musiciens à la reconnaissance internationale, des Beatles aux Pink Floyd en passant par Oasis ou le compositeur de musiques de films John Williams. Derrière les murs des studios Abbey Road raconte la folle histoire de ce studio, qui héberge les plus grands artistes depuis 90 ans.

Largement décrit comme un lieu spirituel, tant les mélodies inoubliables imprègnent les lieux, Abbey Road est un incontournable de l’industrie musicale. Mary McCartney, fille de Paul, met en lumière ce berceau harmonieux qu’elle connaît si bien depuis son enfance. Avec l’éclairage de stars comme Elton John, Liam et Noel Gallagher ou John Williams, la réalisatrice dresse une lettre d’amour à ces studios emblématiques, avec pour fil conducteur les Beatles. Bourré d’anecdotes drôles ou émouvantes, ce documentaire rend hommage à tous ces artistes qui marchent dans les pas de leurs idoles et tentent, peut-être, laisser leur trace dans l’Histoire aux côtés des plus grands.

