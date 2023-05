Le film Élémentaire de Pixar va-t-il faire un carton au box-office ? Les premières prédictions économiques montrent que son démarrage au box-office pourrait être assez faible, à cause d’une très forte concurrence.

Pour les fans français des studios Pixar, le 21 juin 2023 est une grande date. C’est la date de sortie d’Élémentaire, le dernier film de l’entreprise américaine qui prend la forme d’une comédie romantique entre deux éléments de la nature, le feu et l’eau. Il s’agit d’un moment important pour le studio, qui doit se relancer après l’échec Buzz l’Éclair. Mais selon les premières prédictions financières, Élémentaire risquerait de faire pire.

Selon des informations partagées par Box Office Pro le 19 mai 2023, le film de Pixar pourrait enregistrer entre 28 et 38 millions de dollars au box-office américain dans les trois jours qui suivront sa sortie. À titre de comparaison, Buzz l’Éclair avait enregistré dans les mêmes conditions 51 millions de dollars. D’autres films Pixar comme Vice-versa ou En avant ont fait bien mieux, avec des démarrages respectifs de 90 millions de dollars et 39 millions de dollars. Même le plus gros flop du cinéma en 2023, Shazam! La Rage des Dieux, a produit 30 millions de dollars dans sa première semaine aux États-Unis.

L’eau et le feu, deux éléments incompatibles dans Elémentaire // Source : Disney

Une forte concurrence sur ce créneau

Si Box Office Pro parait si négatif, c’est parce qu’Élémentaire va devoir affronter d’autres hits au même moment. La sortie du film aux États-Unis, prévue pour le 16 juin 2023, aura lieu le même jour que celle de The Flash, qui est l’un des films les plus attendus de l’année. Un concurrent de taille, qui s’ajoute à d’autres films qui seront déjà dans les cinémas.

Élémentaire devra aussi faire face à Transformers: Rise of the Beasts et à La Petite Sirène, qui pourrait faire un démarrage projeté entre 90 et 112 millions de dollars. Mais son plus grand adversaire sera indéniablement Spiderman : Across the Spider-Verse, qui devrait faire entre 85 millions et 105 millions de dollars sur ses trois premiers jours dans les cinémas américains.

Les critiques seront primordiales

Pour autant, Élémentaire pourrait s’en sortir. Le film, qui va être diffusé au Festival de Cannes, compte sur un accueil positif de la Croisette pour convaincre les spectateurs de se déplacer pour voir la production de Pixar. Mais pour réussir ce pari, il faudrait qu’Elémentaire soit au moins au niveau des films Pixar qui ont connu le plus de succès, comme Les indestructibles, Là-haut ou Cars.

