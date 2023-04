Pour comprendre dans son ensemble les Gardiens de la Galaxie Vol.3, il va falloir replonger dans quelques films du MCU.

Après un Ant-Man et la Guêpe : Quantumania insignifiant, Marvel revient avec Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 pour bien lancer la phase 5 en 2023. Pour ce nouveau volet, la recette ne change pas, avec un James Gunn à la réalisation et des personnages bien connus du grand public — Star-Lord, Gamora, Groot, Drax et Rocket. Pour tout ce groupe, Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera une expérience particulière, puisqu’il s’agit du dernier épisode de la trilogie. Il suffit de regarder la bande-annonce pour comprendre que ce film va être chargé d’humour et d’émotion.

Pour comprendre à la perfection Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, il faut savoir qu’il y a certains films à voir avant. Le film de James Gunn fait partie du MCU, un univers cinématographique riche dans lequel chaque film est lié de près ou de loin à un autre. Mais il n’est pas nécessaire de regarder les 31 films de l’univers Marvel, quelques-uns suffisent. Les voici.

Les Gardiens de la Galaxie, Vol.1

Pour débuter, autant commencer par le film qui a lancé la trilogie, avec Les Gardiens de la Galaxie Vol.1. À sa sortie en 2014, le film est une vraie claque pour les amateurs de Marvel, séduits par le premier film de James Gunn pour le MCU. Le mélange d’humour atypique, de voyage dans l’espace et de personnages déjantés a réussi avec brio le pari de donner un vrai coup de fraicheur à l’univers.

Le synopsis de ce premier volet oppose les hors-la-loi que sont Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot à Ronan, un autre criminel qui cherche à obtenir une des pierres de l’Infini, qui a la capacité de détruire toute une galaxie. Un synopsis simple, mais diablement efficace et qui pose les bases d’un film culte. Les 770 millions de dollars de recettes au box-office le prouvent.

Les Gardiens de la Galaxie, Vol.2

En 2017, les Gardiens de la Galaxie ont fait leur retour dans un second film. L’occasion d’approfondir les relations entre des personnages qui font désormais équipe. Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 nous présente aussi de nouveaux personnages qu’on retrouvera dans les Gardiens de la Galaxie Vol.3, avec Mantis, Ayesha et Adam Warlock. Mais le film se montre surtout plus précis sur le passé de Star-Lord en introduisant son père, Ego. Une belle réunion familiale, qui ne va pas se finir aussi bien qu’on ne le pense.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 a moins bien marché que le premier film et a été moins bien reçu par la critique. Si le film n’a pas perdu son humour et sa qualité visuelle saisissante, certains ont trouvé que le film ne s’est pas assez renouvelé. Mais changer une recette qui gagne n’est pas toujours nécessaire, encore plus lorsque ça donne un film qui vous fera passer un bon moment.

Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame

L’histoire des Gardiens de la Galaxie dans le MCU est grandement lié à Avengers : Infinity War. Malgré le casting ahurissant de ce film, qui a réuni l’ensemble des personnages du MCU, les Gardiens ont réussi à être au premier plan. C’est en particulier autour de Gamora que la situation est la plus tendue, puisqu’elle est la fille de Thanos, l’antagoniste d’Infinity War.

À ce titre, les épreuves rencontrées par les Gardiens de la Galaxie au cours de ce film vont s’avérer primordiales pour la suite de leur aventure, puisque leur groupe va connaitre de grands changements et se retrouver au centre des plans de Thanos, qui a besoin de certaines choses qui concernent les Gardiens pour réaliser ses ambitions.

Le film Avengers : Endgame mérite également d’être mentionné. Pour certaines raisons, les Gardiens ont un rôle moins important dans ce film. Mais la fin, qui lance une nouvelle ère pour le MCU, impulse aussi de nouvelles intrigues pour les Gardiens de la Galaxie, ainsi qu’autour de Gamora. Mais en dire plus serait un spoil, alors on s’arrête là.

Thor : Love and Thunder

Après Avengers : Endgame, Thor embarque avec les Gardiens de la Galaxie. Le début d’une aventure commune, qui se poursuit brièvement dans Thor : Love and Thunder. Dans ce film qui essaie de mettre à l’honneur le dieu du tonnerre, les Gardiens ont un rôle assez sommaire. On ne les voit qu’une dizaine de minutes dans le film, ce qui témoigne de leur importance. Néanmoins, le peu de temps qu’ils passent à l’écran est toujours aussi drôle, ce qui justifie la place du film dans cet article.

Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes

Pour Noël 2022, Disney + a diffusé Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes. Une comédie de Noël imparfaite, mais qui peut apporter certains éléments de précisions qui seront potentiellement évoqués dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3. Cet épisode contient en effet des révélations narratives importantes, tout en présentant des personnages que les fans du MCU doivent connaitre avant de visionner Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

Il ne faut pas non plus s’attendre à un épisode qui va changer tout l’univers des Gardiens de de la Galaxie. L’intrigue de cet épisode spécial, qui dure 42 minutes, est même assez simple : Mantis et Drax partent sur Terre pour enlever Kevin Bacon, un acteur dont est fan Star-Lord. Et en plus, c’est pour Noël

