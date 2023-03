Amazon Prime ou membre Fnac+ ? La domination d’Amazon est évidente, mais les concurrents tentent de tirer leur épingle du jeu. Dans le lot, l’enseigne Fnac a pris le pli de l’e-commerce et sa carte Fnac+ offre en théorie des avantages proches de ceux d’Amazon Prime. Alors que vaut l’abonnement à la carte Fnac + ? Est-il capable de rivaliser ou de faire mieux qu’Amazon ? Nous avons mené une petite étude comparative.

Tout le monde a dans son entourage cette personne qui ne supporte pas Amazon, mais qui commande quand même sur Amazon. La réalité, c’est qu’Amazon propose des services variés et pratiques utilisés par plus de 200 millions d’utilisatrices et utilisateurs dans le monde, avec un SAV hors du commun et des options multimédia massivement utilisées (Twitch, Prime Video, etc.).

Mais en septembre dernier, Amazon a augmenté ses tarifs de plus de 40 %. En réaction à cette hausse, justifiée par la multiplication des services proposés, certains abonnés de longue date ont tout simplement préféré résilier. D’autres, se posaient alors la question de la nécessité d’une souscription à Amazon Prime.

Beaucoup moins chère que l’abonnement à Amazon Prime, l’adhésion à la carte Fnac+ offre des prestations similaires à ce qu’était Amazon Prime à ses débuts — en gros, sans les services annexes. Mais est-ce vraiment au niveau ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

Amazon Prime ou Fnac+ ?

Comment fonctionne Amazon Prime ?

Amazon Prime fonctionne sous forme d’abonnement qu’on décide de payer annuellement, ou mensuellement. Lorsque vous êtes abonné Prime, vous accédez à plusieurs services, en plus de quelques privilèges sur la plateforme d’Amazon, comme la priorité et l’exclusivité sur certains prix intéressants et surtout, l’accès aux réductions lors de l’événement Prime Day — deux jours durant lesquels Amazon propose de grosses promotions sur une sélection de produits souvent de grande marque. Habituellement, Prime Day est fêté une fois dans l’année dans le courant de l’été. L’année dernière, Amazon avait lancé une deuxième période Prime Day en octobre.

Outre les avantages sur certaines offres, l’abonnement à Amazon Prime promet une livraison en un jour et la possibilité de partager cet avantage de livraison avec des membres de votre foyer.

Comment fonctionne l’abonnement Fnac+

L’adhésion à la carte Fnac+ correspond davantage à l’adhésion à un programme de fidélité qu’un réel abonnement. Le prix est fixé annuellement et vous n’êtes prélevé qu’une fois par an. Comme pour Amazon, la livraison vous est offerte. Une remise de 5 %, valable aussi bien en ligne qu’en magasin, est accordée sur un vaste choix de références tout au long de l’année.

La Fnac ayant racheté Darty depuis quelques années, les avantages concernant la livraison et l’installation de vos produits électroménagers sont valables aussi pour vos achats en magasin et en ligne dans l’enseigne Darty.

L’abonnement prévoit un système de cagnotte que vous alimentez au gré de vos achats : 3 € sont ajoutés pour tout achat d’un produit « Choix Durable » et 1 € est crédité lorsque vous laissez un avis.

Le prix

Quel est le prix de l’abonnement Amazon Prime ?

L’abonnement à Amazon Prime coûte 69,90 €/an. Vous pouvez choisir un prélèvement mensuel de 6,99 € qui revient, sur douze mois, à 83,88 €.

Amazon vous offre un essai gratuit de 30 jours pendant lequel vous pouvez résilier à tout moment sans rien payer. Passé le mois, vous devenez membres d’Amazon prime.

Combien coûte la carte Fnac+ ?

La carte Fnac+ coûte 9,99 € la première année, puis 14,99 €/an l’année suivante. Prenons son prix le plus élevé pour notre petit comparatif : en gros, la carte reviendrait à 1,25 euro mensuel.

La livraison

La livraison avec Amazon

Amazon est réputé pour ses livraisons express en 24 heures. Si tous les produits ne peuvent pas prétendre à la même rapidité du transport, la plupart sont concernés par ces délais. Plus rarement il faut attendre quelques jours pour être livré.

La livraison offerte concerne les produits estampillés Prime. Chez certains commerçants de la marketplace, la livraison reste payante. Elle est assurée par des prestataires Amazon qui ont, depuis quelques années, une excellente réputation —

Amazon propose dans certaines zones géographiques, la livraison de vos courses. En partenariat avec la chaine Monoprix, vos provisions pour la semaine vous sont livrés gratuitement dans la journée à partir de 60 €.

La livraison avec la Fnac

Même s’il est difficile d’égaler Amazon sur ce point, la Fnac rivalise assez bien avec le géant américain. Les livraisons s’effectuent en général le lendemain. Vous pouvez aussi choisir un retrait en magasin grâce au service de Click and Collect disponible pour Darty et la Fnac. En fonction de votre localisation et de la disponibilité des produits, certaines commandes peuvent même être livrées en moins de deux heures à votre domicile. En plus de la livraison, l’installation de vos appareils est offerte avec la carte Fnac+.

Comme pour Amazon, certains vendeurs sur la plateforme réclameront des frais de port, que vous soyez détenteur de la carte Fnac+ ou pas.

Livraison Amazon VS Fnac+

Les deux services proposent des délais de livraison similaires. En fonction de votre localisation, le Click and Collect et la livraison à domicile en deux heures, proposés par la Fnac est difficile à concurrencer pour Amazon, ne disposant pas de boutiques physiques. L’installation offerte est également la bienvenue dans l’offre Fnac+ lorsqu’on souhaite changer de machine à laver ou fixer sa toute nouvelle télé 4K UHD. De son côté, Amazon qui n’est pas très bon sur l’électroménager propose un service de livraison de courses à la maison pratique dès lors que vous habitez une zone éligible.

La disponibilité des produits

Sur Amazon on peut faire ses courses

Chez Amazon, on trouve littéralement de tout. De l’alimentaire au produit d’hygiène en passant par un rayon high tech très fourni, il est rare de ne pas trouver ce que l’on recherche. La marketplace couvre beaucoup de secteurs comme celui de la mode, de l’équipement bébé, celui de la maison et même celui de l’automobile. Oui, vous pouvez commander vos pneus sur Amazon. L’Américain reste moins bon sur l’électroménager, le mobilier et les produits volumineux, souvent délégués à des vendeurs marketplace qui ne proposent pas un service d’installation ou une livraison adaptée.

À la Fnac on peut moins faire ses courses

L’association avec Darty renforce la disponibilité et la variété des produits proposé et éligible à l’abonnement Fnac +. Cependant, reconnaissons que l’offre est beaucoup plus restreinte. Bien que l’on trouve des sacs-poubelle ou même des cotons-tiges sur la marketplace de la Fnac, ils sont généralement plus chers et on ne trouve pas encore de balais essuie-glace pour sa voiture.

Le SAV

Inutile quand tout se passe bien, le SAV est essentiel en cas de problème. Pourtant, la gestion d’un litige détermine la qualité globale du service et contribue grandement à l’expérience client. Il suffit d’une mauvaise expérience de remboursement pour qu’un service autrefois incroyable devienne soudainement « à éviter ».

Les retours sur Amazon

L’efficacité redoutable du SAV d’Amazon a très largement contribué à son succès. Un article n’est pas à la bonne taille ou ne correspond pas à vos attentes ? C’est très simple, un espace dédié au retour dans votre espace client vous permet de demander un remboursement. Une fois la demande enregistrée, rendez-vous dans un point de collecte partenaire pour la prise en charge de votre colis retour. Vous recevez le remboursement directement sur la carte avec laquelle vous avez payé, ou créditez votre compte Amazon. Le processus de retour est bien huilé, et ne nécessite aucun recours à une imprimante pour l’impression d’un bon de retour. Amazon ne demande généralement aucune justification.

Attention, cependant, à bien sélectionner les produits « Prime ». Les autres revendeurs possèdent leurs propres modalités de retour qu’il est impératif de connaître avant tout achat, sous peine de mauvaises surprises.

Les retours avec la Fnac

Vous avez 15 jours pour retourner en magasin ou renvoyer un article commandé qui ne vous conviendrait pas. Ça, c’est la version simple quand vous achetez directement les produits Fnac.

L’histoire se complique lorsque vous commandez un produit sur la marketplace Fnac à un vendeur tiers. À ce moment-là, la Fnac n’est plus responsable des retours ni des articles défectueux ou non-reçus. Il faudra vous mettre en relation directement avec le vendeur via son espace client.

Le problème, c’est que la plateforme Fnac n’est pas très claire dans la présentation des produits. Beaucoup d’informations sont affichées sans que l’on sache à quoi elles correspondent, comme le nombre d’étoiles du Labo Fnac. La Fnac ne dispose pas de petit signe visuel permettant d’identifier rapidement leur produit. En revanche, lorsque le produit est proposé par un « vendeur partenaire », les informations le concernant s’affichent.

L’affichage demande donc un petit temps d’adaptation, mais l’information finit par se trouver. Beaucoup de consommatrices et de consommateurs ont commandé sur la marketplace à des commerçants tiers, pensant acheter à la Fnac et se sont retrouvés sans recours et déçus par l’enseigne. Prenez garde à vérifier les avis concernant les vendeurs lorsque vous commandez à des commerçants partenaires et attention aux offres trop alléchantes.

Il n’y a pas débat, Amazon présente une navigation plus simple avec des informations plus accessibles et un service après-vente réactif et des retours simples.

Les services supplémentaires

Amazon Prime Video, Drive, Photo, Music, Gaming

Oui, ça fait beaucoup de services. Tous ne se valent pas et là où Amazon est malin, c’est qu’une fois que vos photos sont stockées sur son cloud, que vous vous êtes habitué à ses programmes de SVOD, difficile d’y renoncer par la suite.

Amazon Prime Video : c’est probablement le service le plus rentable et le plus connu proposé par Amazon. Une plateforme de SVOD qui vous donne accès à un contenu exclusif à la chaîne. Prime Video a su se constituer un catalogue de qualité en s’octroyant l’exclusivité sur la diffusion de la première saison de The Last of Us par exemple, mais aussi la série Seigneur des Anneaux. Récemment, Prime Video propose en exclusivité le Pass Warner qui donne accès à toutes les séries HBO pour 9,90 € par mois.

Prime Photo et Drive : il faut le savoir, avec votre abonnement Prime, 5 Go de stockage sont inclus dans votre abonnement Prime. Un peu à la manière d’un Google Photos, Prime Photo stocke vos souvenirs et permet de les classer et de les retrouver et de les partager rapidement. En fonction du nombres de photos, ou du poids de vos fichiers, les 5 Go peuvent rapidement être atteints.

Prime Gaming : Depuis 2020, Amazon propose à ses abonnés une plateforme sur laquelle ils peuvent avoir accès gratuitement à un catalogue de jeux vidéo sur PC en plus d’un système de butin récompensant votre fidélité. Convertissez votre « butin Amazon » dans vos jeux en lignes tels que LOL, Genshin Impact, etc. Les jeux proposés ne sont pas incroyables, mais parfois, on tombe sur des titres intéressants.

Prime Music : Amazon propose également une plateforme d’écoute donnant l’accès à des podcast et de la musique. Si le service est inclus dans l’abonnement, vous n’en aurez cependant qu’une version limitée. Il faudra débourser 11,90 € de plus par mois pour jouir pleinement de la plateforme de musique en accédant au service Prime Music Unlimited.

Prime Reading : Difficile pour Amazon de passer à côté de la lecture. Les abonnés Prime pourront emprunter des livres téléchargeables au format Kindle parmi une large sélection de titres. Il n’est pas nécessaire de disposer de la liseuse d’Amazon Kindle pour bénéficier de ce service. Une application disponible sur iOS et Android permet de télécharger les livres sur le support de votre choix.

L’accès à la culture Fnac

Fnac tente aussi d’enrichir son offre. La carte permet d’obtenir des billets de spectacle et l’accès à des évènements culturels à tarif réduit, mais offre aussi des réductions sur tout un tas de partenaires participants et regroupés sur ce site.

Les autres avantages qui viennent avec la carte Fnac+, sont en fait des offres découverte qu’il vous faudra résilier à l’issue de la période d’essai si vous ne voulez pas payer plus. Les services que la Fnac vous propose de découvrir sont :

Un abonnement de 4 mois à la plateforme musicale Deezer famille.

Un abonnement de 4 mois au service d‘epresse, qui vous donne accès à plusieurs journaux.

Dans les 2 cas, vous ne devez pas avoir été abonné au service sur les 12 derniers mois, ni posséder d’abonnement actif. Les contrats sont tacitement reconduits à l’issue de la période gratuite. Il vous appartient de faire le nécessaire auprès de ces plateformes pour résilier, au moins 48 heures avant la fin de l’offre, si vous ne souhaitez pas opter et payer pour ces services.

Prime Video VS abonnement Fnac+

Difficile de rivaliser avec un service de SVOD aussi bien implanté que Prime Video d’Amazon. Les autres services d’Amazon sont plus anecdotiques même s’ils sont toujours appréciables. En plus, Prime Video possède en France les droits pour la diffusion de la Ligue 1 de football en France et propose une excellente diffusion (moyennant 99 € pour toute la saison ou 49 € pour la moitié de la saison).

Amazon Prime ou Fnac+ : le verdict ?

Finalement, ce qui va départager l’un ou l’autre, c’est surtout votre besoin côté services. En considérant Amazon uniquement pour son offre de contenus vidéos, son prix est très raisonnable et le catalogue intéressant. Si en plus, on bénéficie de la livraison gratuite, alors c’est génial et surtout très rentable.

Si, en revanche, vous disposez déjà d’un abonnement à un service de SVOD qui vous comble parfaitement, inutile de dépenser plus de 15 € pour bénéficier de la livraison gratuite pour vos achats en ligne.

Globalement, à moins que vous ne fassiez vos courses sur Amazon, ou que vous y commandiez vos pièces automobiles ou vos vêtements, la disponibilité des produits sur Fnac+ et Amazon est sensiblement la même. Avec un petit bonus pour la Fnac qui propose l’installation de tout l’électroménager et des télés.

Et quand on rapporte le service au tarif, la Fnac se défend plutôt bien avec un prix à l’année dérisoire pour des services de base plutôt complets.

