[Deal du Jour] Cela fait déjà quelques semaines que les ruptures de stock sont officiellement terminées pour la console de Sony. La PlayStation 5 est maintenant disponible bien plus facilement, avec parfois quelques offres intéressantes. C’est le cas de ce pack avec la console modèle digital et le jeu Horizon Forbidden West, à un très bon prix.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 modèle digital ?

La PlayStation 5 Digital, c’est-à-dire sans lecteur de disques, est vendue au prix de 449 €, tandis que le jeu Horizon Forbidden West est au prix de 79,99 € sur le PlayStation Store. En ce moment, Leclerc propose un bundle PS5 Digital + Horizon Forbidden West au prix de 459 €. Le prix du jeu revient alors à 10 €. Le retrait en magasin est gratuit, mais la livraison à domicile est facturée 4,90 €.

Notez que le jeu est disponible gratuitement sur PS4 et PS5, si vous possédez un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

C’est quoi, le modèle digital de la PS5 ?

La PlayStation 5 modèle digital est identique au modèle supérieur, en dehors de l’absence de lecteur de disques. Son processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et ses 10 TeraFLOPs offrent la possibilité de faire tourner des jeux en 4K et jusqu’à 30 ou 60 FPS. La manette DualSense reprend peu ou prou le design classique de la manette de Sony, avec de nouvelles gâchettes adaptatives et la présence des vibrations haptiques. Son autonomie est comprise entre 10 h et 15 et la manette se recharge en USB-C. La PS5 est une console puissante et sa manette optimisée est une franche réussite. La nouvelle interface, dans l’air du temps, propose un design épuré, où les fonctionnalités communautaires et le PS+ sont mis en avant.

La PS5 Digital est une console 100 % téléchargements. Se pose alors la question du stockage de vos jeux, surtout avec un SSD de moins de 800 Go (si on enlève la place prise par l’OS de la console). Il sera sans doute nécessaire de vous procurer une solution de stockage annexe, comme le 980 Pro de Samsung, actuellement à moins de 100 €. Ce modèle de PS5 se destine donc à des joueuses et des joueurs qui ne souhaitent pas conserver leurs jeux dans la console, ou qui ne jouent qu’occasionnellement. Le 100 % dématérialisé de la console n’est dans ce cas pas vraiment un problème.

Vous pouvez facilement installer un SSD supplémentaire dans la PS5 // Source : Sony

Est-ce que ce bundle vaut le coup avec Horizon Fobidden West ?

Si vous êtes à la recherche d’une PS5 et que le modèle digital vous convient, alors l’offre est intéressante avec le dernier épisode d’Horizon à 10 €. Visuellement, le jeu de Guerrilla Games est une incroyable démo technique de ce que peuvent proposer les consoles nouvelles génération. Sur PS5, les graphismes vous décrocheront la mâchoire plus d’une fois, avec une gestion de la lumière et des particules, et une modélisation de la faune et la flore renversante. Appuyé par une très belle direction artistique, le jeu est une invitation à la contemplation.

Horizon Fobidden West fait directement suite au premier jeu, et son histoire est assez classique. Le récent DLC vient toutefois étoffer l’histoire. La trame principale s’accompagne de quêtes annexes à l’intérêt variable, mais suffisamment bien écrites. Parcourir le monde se fait donc avec un véritable plaisir, malgré un gameplay banal. Les combats ne sont pas des plus excitants et la tension et la nervosité des affrontements avec le bestiaire de machines n’est pas présents quand il s’agit d’affronter des humains. Enfin, les phases de plateforme sont anecdotiques, Reste un monde ouvert aux graphismes époustouflants qui s’explore avec un grand plaisir, pour un jeu divertissant et une excellente vitrine pour la console de Sony. La liste des jeux PS5 est maintenant assez fourni, et la sortie récente du remake de Resident Evil 4 vient compléter le catalogue des meilleurs jeux d’horreur sur PS5.

